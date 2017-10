ÉTATS-UNIS – C’est ce qu’on appelle manquer de tact. A la veuve d’un soldat américain, décédé dans une embuscade au Niger en octobre 2017, Donald Trump a déclaré en guise de consolation qu’il “savait ce pour quoi il avait signé.” Une déclaration jugée grossière et brutale, et qui a provoqué la colère de certaines personnalités politiques américaines.

Le mois d’octobre a été meurtrier pour les soldats américains au Niger: quatre d’entre eux ont perdu la vie, et deux autres ont été blessés. Un bilan humain très lourd, à propos duquel le président a attendu 12 jours pour s’exprimer publiquement.

Face aux critiques sur son manque d’égards, le président a fait savoir lundi qu’il avait envoyé des lettres aux familles des soldats, et qu’il comptait les appeler par la suite. Ce qu’il a fait mardi 17 octobre, lorsqu’il a appelé Myeshia Johnson, veuve du sergent David Johnson. La conversation s’est déroulée devant la sénatrice démocrate Frederica Wilson, qui a raconté la scène à NBC.

“Sarcastiquement, il a dit: ‘Mais vous savez, il devait savoir ce pour quoi il avait signé’. Comment pouvez-vous dire ça à une veuve en deuil? Je ne pouvais pas y croire… et il l’a dit plus d’une fois. Je pense que cet homme n’a de sentiments pour personne. Nous parlons d’une jeune femme avec un enfant, et qui est désespérée”, a rapporté la sénatrice.

.@RepWilson, who rode w/ Sgt. Johnson’s widow, said she heard part of call w/ Pres. Trump; “He must’ve known what he signed up for” @NBC6 pic.twitter.com/Rep6ERrQEb

— Michael Spears NBC6 (@MikeSpearsNBC6) 17 octobre 2017

Selon la sénatrice, la veuve du soldat aurait éclaté en sanglots après la remarque de Donald Trump. “Je lui ai demandé de me passer le téléphone, parce que je voulais parler au président. J’allais le maudire”, a réagi Frederica Wilson sur NBC.

Elle a ensuite tweeté son soutien à la veuve Johnson, et étrillé la conduite de Donald Trump: “Le sergent David Johnson est un héros. Donald Trump ne possède ni le caractère, ni l’empathie, ni la grâce nécessaire pour être le président des Etats-Unis.”

Sgt. La David Johnson is a hero. @realDonaldTrump does not possess the character, empathy or grace to be president of the United States.

— Rep Frederica Wilson (@RepWilson) 18 octobre 2017

Ce n’est pas la première fois que la gestion de crises du président dans des situations sensibles est critiquée. Après le passage de l’ouragan Maria à Porto-Rico, ses déclarations et son attitude, (il avait notamment lancé de l’essuie-tout aux victimes) avaient provoqué la colère des autorités de l’île.

Et aux Etats-Unis, où le rôle des soldats est particulièrement mis en avant, cette dernière sortie du président n’est pas passée inaperçue. Chelsea Clinton a ainsi rapidement rendu hommage à la veuve de David Johnson, en citant un article avec la phrase de Donald Trump.

Mrs. Johnson, I cannot begin to imagine your loss. Your family & all who mourn Sgt. Johnson are in my prayers & those of countless Americans https://t.co/c2yjnznn1N

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 18 octobre 2017

“Madame Johnson, je ne peux imaginer votre perte. Votre famille et tous ceux qui pleurent le sergent Johnson sont dans mes prières et dans celles d’innombrables Américains.”

