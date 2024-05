Au sommet africain sur les engrais et la sante des sols : “Les Etats-Unis soutiennent une action continue”

L’assistante de l’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international, Dina Esposito, a participé, du 7 au 9 mai dernier, au Sommet africain sur les engrais et la santé des sols organisé par l’Union africaine à Nairobi, au Kenya. Dans son intervention, au cours de ce sommet, elle a exprimé le soutien des Etats-Unis à la croissance agricole menée par l’Afrique et l’énorme potentiel que détiennent les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires africaines pour nourrir le continent et le monde.

Durant le sommet, Dina Esposito a présidé un événement avec la commissaire de l’Union africaine, Josefa Sacko, et d’autres donateurs pour présenter et approuver une déclaration conjointe des partenaires de développement signée par 14 partenaires en soutien au Plan d’action africain sur les engrais et la santé des sols, ainsi que la mise en œuvre post-Sommet.

A ce titre, l’assistante de l’administrateur a fait des remarques sur l’importance des politiques fondées sur des données probantes pour créer des marchés d’engrais plus résilients, tout en soulignant les investissements de l’USAID en Afrique. Mme Esposito a également parlé du soutien de l’USAID au plan d’action et les 40 millions de dollars pour étendre l’approche Space to Place, qui utilise les données géo-spatiales et les connaissances des agriculteurs pour les aider derniers à obtenir le bon type d’engrais au bon endroit et au bon moment.

Par ailleurs, Dina Esposito a, en marge du sommet, rencontré les présidents du Malawi et de la Zambie ainsi que des représentants du gouvernement du Rwanda pour discuter des programmes de sécurité alimentaire dans le cadre de Feed the Future, l’initiative mondiale contre la faim du gouvernement américain.

Elle a exprimé son soutien à une action continue visant à renforcer les systèmes alimentaires et à stimuler la croissance économique, soulignant le rôle essentiel du secteur privé et des politiques qui peuvent contribuer à stimuler les investissements futurs.

Au-delà de ses rencontres, Dina Esposito a échangé avec un certain nombre de partenaires de développement et de donateurs mondiaux, notamment la Norvège, l’Agra, l’Anapri et la Fondation Bill et Melinda Gates, pour discuter de la coordination des engagements visant à soutenir le processus de mise en œuvre post-Sommet.

Ibrahima Ndiaye

