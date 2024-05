Dr. Bakary Traore, chirurgien dentiste : “Les solutions à la mauvaise haleine”

Parfois qualifiée de maladie la mauvaise haleine est source d’inconfort pour les personnes qui en souffrent dans la mesure où elle dérange les autres qui nous font face lors des discussions ou échanges importants. Pour y remédier, Dr. Bakary Traoré chirurgien-dentiste au Centre Massaman nous donne des astuces.

Mali Tribune : Qu’est-ce que la mauvaise haleine ou halitose ? Quels sont les signes avant-coureurs de la mauvaise haleine chez l’adulte ou l’enfant ?

Dr. Bakary Traoré : L’halitose ou la mauvaise haleine caractérise l’odeur désagréable émise par un individu lors de l’expiration par la bouche et le nez. Les signes avant-coureurs de la mauvaise haleine sont : le goût aigre, amer ou métallique dans la bouche ; la sécheresse de la bouche, la salive plus épaisse ou très forte haleine du matin ; le dépôt blanchâtre sur la langue ; la rhinopharyngite ou présence d’une grande quantité de mucus dans la gorge.

La mauvaise haleine constitue un problème majeur qu’il est possible d’anticiper et de traiter en suivant les bonnes recommandations. Elle est due le plus souvent à une prolifération de bactéries contenues dans les particules alimentaires à l’intérieur de la bouche en particulier sur la langue. Ces bactéries se nourrissent de protéines. Il faut aussi noter que certaines maladies comme les caries, les abcès dentaires, les infections favorisent certaines maladies buccodentaires, la reconstitution dentaire défectueuse ou inadaptée peut aussi être cause de mauvaise haleine.

Mali Tribune : A quel moment faut-il consulter un spécialiste pour un problème de halitose ?

Dr. B. T. : Il est possible d’effectuer un auto test à la maison qui se fait comme suit : léchez l’intérieur de votre poignet, attendez cinq à dix secondes pour laisser sécher la salive. Sentez l’intérieur de votre poignet à l’endroit où la salive a séché. C’est plus ou moins l’odeur de votre haleine. Quand vous constatez que l’odeur est forte vous devez consulter.

Et aussi en appliquant les mesures de prévention et en adoptant de bons traitements contre la mauvaise haleine, il faut aller faire un suivi chez un professionnel de la santé dentaire pour ne pas que le problème persiste.

Mali Tribune : Existe-il un traitement adéquat contre la mauvaise haleine ?

Dr. B. T. : Oui il y a des traitements adéquats. Il est préférable d’éviter tous les facteurs de risques d’une mauvaise haleine comme la consommation du tabac, d’aliments sucrés ou des boissons gazeuses. Le tabagisme en plus de provoquer d’autres problèmes de santé est un facteur assez important de la mauvaise haleine, avec une hausse significative du nombre de bactéries productrices de souffle contenu à l’intérieur de la bouche. Il faudra retenir que la mauvaise haleine est multifactorielle mais 80 % des halitoses sont d’origine bucco-dentaire. Il est mieux de consulter pour savoir si c’est l’hygiène qui est défectueuse ou une carie ou des problèmes parodontaux si l’halitose n’est pas d’origine bucco-dentaire il pourra vous orienter chez un autre spécialiste.

Mali Tribune : En tant que spécialiste des questions d’hygiène buccodentaire, quelles sont les mesures préventives qu’il faut prendre pour lutter contre la mauvaise haleine de la bouche ?

Dr. B. T. : Afin de prévenir l’apparition d’une mauvaise haleine, il est conseillé de : diminuer ou supprimer la consommation de tabac et d’alcool ; adopter une alimentation saine, équilibrée et riche en fibres ; éviter de consommer des aliments au goût très prononcé et qui restent dans la bouche comme l’ail ou l’oignon ; boire suffisamment d’eau afin de saliver en permanence (la bouche sèche favorise la mauvaise haleine) ; se brosser correctement les dents, les joues et la langue deux fois par jour ; passer un fil dentaire le soir entre chaque dent afin d’éliminer les débris ; nettoyer les appareils dentaires après chaque repas, et les désinfecter tous les jours ; consulter son dentiste une à deux fois par an pour un détartrage ; traiter une affection à l’origine de la mauvaise haleine (qu’elle soit dentaire, digestive, rénale, ORL…) ; éviter les bonbons sucrés et les bains de bouche contenant de l’alcool. Les chewing-gums au menthol sans sucre et les bains de bouche sans alcool sont plus adaptés pour avoir une bonne haleine.

Propos recueillis par

Aïchatou Konaré

