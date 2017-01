Depuis quelques mois, la ville de Bamako, vibre au rythme de l’évènement du 27èmeSommet Afrique- France (CNOSAF) que notre pays a l’honneur d’abriter (les 13 et 14 janvier), grâce au leadership du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. A une semaine de ce grand rendez-vous, l’on aboutit sans se tromper à un constat de satisfaction quant à l’état des préparatifs

En effet, tout est fin prêt pour accueillir les dizaines de chefs d’Etats africains et de gouvernement et le président français, les centaines de ministres qui les accompagnent, les principaux responsables onusiens dont le secrétaire général des Nations unies, et les milliers autres participants de marque. C’est tout le Mali qui est mobilisé depuis des mois pour la réussite de ce Sommet d’une grandeur nature pour le Mali et son président, dans un contexte de sortie de crise profonde.

Les défis dans les secteurs de l’équipement et transport, la sécurité, l’hôtellerie, l’assainissement sont tous relevés à hauteur de souhait avec la plus grande diligence et grace à la coordination du Comité d’organisation du Sommet Afrique-France et les départements sectoriels. Sans oublier les fora thématiques des femmes et de jeunes dans les domaines variés qui ont eu lieu et qui constitueront, sans doute, le levain intellectuel et scientifique de la stratégie nationale de mobilisation sociale pour le Sommet. Aussi, les conclusions de ces thématiques permettront de présenter une feuille de route pour accéder à un dispositif de financement adéquat pour les femmes et les jeunes.

Le président de la CNOSAF Abdala Coulibaly est convaincu que le contexte dans lequel se tient le sommet de Bamako conforte à suffisance le choix des thématiques qui structureront les échanges entre les chefs d’Etat et de gouvernement.

Dans le domaine de l’infrastructure aéroportuaire, l’aéroport international Modibo-Keïta de Bamako est devenu plus performant avec sa piste qui passe de 2 700 m à 3 180 m, dans la dynamique de recevoir désormais de gros-porteurs de type A 380.L’aéroport a également subi des travaux d’harmonisation des façades des bâtiments commerciaux. Pour la rénovation de l’aéroport, l’on note un coût total de 18,2 milliards de F CFA, financés par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (49,3 %), le Fonds de l’Opep (26,3 %), la Banque islamique de développement (10,8 %) et l’État malien (13,6 %).

S’agissant de l’hôtellerie, Bamako a vu son cadre hôtelier étendu à la faveur de ce sommet. Pour la circonstance, l’Hôtel Laico-Amitié, la référence, a dû être totalement libéré de sa posture de QG de la Minusma et rénové. Le groupe Azalaï Hôtels qui compte d’importants établissements hôteliers dans le centre de Bamako a apporté des rénovations, notamment à l’Hôtel Azalaï Salam. L’Hôtel Radisson Blu n’est pas resté en marge. Il a réformé son système de sécurité et procédé à l’installation de nouveaux scanners de sécurité.

Un dispositif de sécurité rigoureux : Par ailleurs, le gouvernement a conclu une convention de maîtrise d’ouvrage avec l’Agence de cessions immobilières (ACI) pour la construction de 14 villas modulaires de haut standing pour un coût total de 3,8 milliards de F CFA, dotées d’un système de vidéosurveillance dans la zone de l’ex-base aérienne B (ouest de Bamako).

Conscient de l’importance que revêt le coté sécuritaire pour garantir la sécurité des participants avant, pendant et après les deux jours du sommet, un dispositif de sécurité rigoureux est mis en place pour sécuriser les personnes et leurs biens. Ce dispositif sécuritaire qui a été renforcé est bien perceptible dans la ville de Bamako. C’est toute une chaine de sécuritaire de corps professionnels qui concerne toutes les forces de sécurité et de défense.

Dans le domaine de l’assainissement, de gros moyens ont été consentis pour améliorer l’image de Bamako. Ainsi, les travaux consécutifs à l’opération « Amy Kane », l’intervention de la société marocaine Ozone dans le cadre de la gestion de l’assainissement du district et le curage des égouts dans les quartiers ainsi que l’opération « Bozo » des piroguiers ont considérablement changé l’image des grandes artères de la ville et fini par redonner à Bamako son lustre et sa coquetterie d’antan.

Rappelons que l’organisation du 27ème sommet France Afrique par notre pays avec pour thème évocateur « Pour le partenariat, la paix et l’émergence », est un symbole fort et de tous les enjeux. Marque de la ferme volonté de chef de l’Etat français François Hollande et de son homologue Ibrahim Boubacar Kéita, le choix du Mali intervient dans un contexte où notre pays sort progressivement de la crise la plus profonde de son histoire. Ce sommet maintenu au Mali malgré les enjeux sécuritaires, consacre à coup sûr une sortie de crise pour notre pays, la paix et la réconciliation, la relance de l’économie et le retour de la confiance.

Daniel KOURIBA