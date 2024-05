Fondation Santé et Environnement : Six distinctions lancées pour récompenser les défenseurs de l’environnement

La Fondation Santé-Environnement regroupant le Cercle des Amis pour la Protection de la Santé et de l’Environnement (CAP-SE), a lancé un nouveau projet visant à récompenser les initiatives pour la protection de la santé et de l’environnement.

Le président de la commission d’organisation, Dr. Salif Samaké, a fait le point des raisons qui ont motivées le lancement des distinctions en faveur des défenseurs de l’environnement. Selon lui, ce projet s’inscrit en droite ligne des objectifs de la Fondation Santé et environnement qui visent à promouvoir des changements de comportement dans la société, notamment en milieu professionnel. Ces distinctions seront attribuées dans un premier temps dans la zone de Bamako et pourront être étendues au reste du pays. Les travaux seront menés grâce à une coopération tripartite entre la Fondation, le Ministère de la Santé et du Développement Social, ainsi que celui de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable.

Les candidatures sont ouvertes à diverses cibles telles que les organisations (publiques, privées, associatives), les communautés, les collectivités et les individus. La Fondation santé et environnement décerne, lors de cette première édition, six distinctions à savoir : la grande distinction, un prix de l’innovation/Recherche/Nouvelle initiative utilisée par une nouvelle technologie pour la protection de la santé et de l’environnement, un autre prix dédié au jeune talent qui revitalise les ’espaces verts, la promotion de la plantation d’arbres, l’embellissement du cadre de vie et gestion des points d’eau publics.

Les trois autres prix sont consacrés à la production Médiatique pour toutes les catégorie meilleure production tous médias confondus, sur une action communautaire portant sur la réalisation d’activités telles que la revitalisation d’espaces verts, la plantation d’arbres, la gestion des déchets, l’information et la sensibilisation, sous la conduite d’une association ou ONG et sur le genre qui valorise les initiatives ou activités réalisées par les femmes ou jeunes filles par une association, ONG ou autre entité communautaire.

Les initiateurs de ces distinctions sur la promotion de la santé et de l’environnement estiment que l’objectif est de motiver les postulants à s’investir pour l’environnement en gagnant en notoriété, de crédibilité, de visibilité grâce à l’obtention d’une distinction qui fera d’eux des partenaires potentiels de la Fondation Santé et Environnement pour la mise en œuvre de projets futurs. La clôture des candidatures est prévue pour le 20 mai 2024.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

