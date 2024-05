Mali : Vol du Carrosse d’or de Souleymane Cissé : Plus qu’un simple délit

C’est dans la nuit du lundi dernier que nous avons pris connaissance de l’information. Le célèbre cinéaste, Souleymane Cissé, a lui-même posté sur les réseaux sociaux la photo de son trophée : « le Carrosse d’or », accompagné de la copie scannée d’une déclaration de vol faite au commissariat de police de Quinzambougou.

Le document indique que le vol a été constaté le 27 avril à son domicile à Niaréla. Après le post du réalisateur, la toile s’est embrasée avec des réactions multiples. Les artistes ont été évidemment les premiers à protester contre ce vol qui, selon certains d’entre eux, rentrera dans les annales. Ils ont déploré le vol et invité le ou les voleurs à ramener ce précieux objet. D’autres réactions incitent les autorités à tout mettre en œuvre aussi pour retrouver ce trophée. Ceux-ci s’interrogent sur les motivations réelles du vol de ce trophée. Il est connu de tous dans le monde du cinéma que le Carrosse reste l’un des plus prestigieux prix du 7è art.

«C’est seulement la deuxième fois qu’il est attribué à un réalisateur africain. C’est aussi parce que c’est la reconnaissance de toute une vie de sacrifice et de travail acharné, souvent très lourd à porter», a dit la jeune cinéaste Djélika Mama Traoré. Et de dire que « notre pays doit protéger ses trésors culturels et artistiques comme Souleymane Cissé et ses réalisations ». La jeune cinéaste a du mal à s’expliquer la situation. Elle estime que ce vol est plus qu’un simple délit, mais un affront fait à tout un peuple, à son histoire et à sa culture.

Et dès le lendemain, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a réagit à travers un communiqué. Il dit avoir appris avec affliction la disparition du Carosse d’or accordé à Souleymane Cissé, réalisateur malien, lors du Festival de Cannes en mars 2023, en reconnaissance de sa brillante carrière et pour ses chefs-d’œuvre cinématographiques.

Cette distinction qui honore le cinéma malien, poursuit le ministre dans son communiqué, a été accueillie avec joie et une grande fierté par les plus hautes autorités de notre pays et le peuple malien. La nouvelle de la disparition de ce trophée suscite aujourd’hui un «émoi collectif et une profonde indignation» chez tous les Maliens.

Le ministre chargé de l’Artisanat en appelle à la mobilisation de tous (autorités et populations) pour aider à retrouver ce trésor national. «Devant cette épreuve affligeante, le ministre assure de sa solidarité et de son soutien à l’artiste», conclut le communiqué.

Youssouf DOUMBIA

Commentaires via Facebook :