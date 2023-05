Le 19 mai 2023

L’Ambassade des États-Unis à Bamako est fière d’annoncer que sept Maliens ont été sélectionnés pour participer à la Bourse Mandela Washington 2023 pour les jeunes leaders africains.

Lancée en 2014, la Bourse Mandela Washington est le programme phare de l’Initiative des jeunes leaders africains (YALI) et incarne l’engagement des États-Unis à investir dans l’avenir de l’Afrique. YALI a été créée en 2010 et soutient les jeunes Africains dans leur promotion de la croissance économique et de la prospérité, le renforcement de la gouvernance démocratique, ainsi que la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Depuis 2014, près de 5 800 jeunes leaders des différents pays d’Afrique subsaharienne ont participé à la Bourse Mandela Washington.

Vingt-huit établissements d’enseignement supérieur américains dans 20 États et le district de Columbia accueilleront des instituts de leadership pour environ 700 boursiers de la Mandela Washington Fellowship. Ces programmes de six semaines, hébergés par des campus universitaires à travers les États-Unis, soutiendront le développement des compétences en leadership des boursiers grâce à des études académiques, des ateliers, du mentorat, des rencontres avec des leaders américains et une collaboration avec des membres de la communauté locale.

L’Ambassade des États-Unis à Bamako est fière d’annoncer la participation des leaders suivants à la Bourse Mandela Washington 2023 :

Messaoud Ould Braïka, de Tombouctou, effectuera son programme dans la filière Leadership en Gestion Publique à l’Université Wayne State à Détroit, dans le Michigan. M. Braïka dirige une organisation non gouvernementale travaillant à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale au Mali.

Koundé Cissé étudiera le Leadership des Affaires à l’Université du Texas à Austin. Cissé est une entrepreneure spécialisée dans la restauration. Après avoir ouvert un service restauration rapide appelé Koundé Vision en 2021, elle vise maintenant à étendre sa présence sur l’ensemble du Mali d’ici 2040, en particulier en ouvrant sa propre chaîne de livraison de services alimentaires pour faciliter l’accès à la nourriture pour tous, et réduire le chômage des jeunes et des femmes.

Diakaridia Doumbia (Diack) étudiera le Leadership des Affaires à l’Université de Lehigh en Pennsylvanie. Doumbia est responsable de projet à Impact Hub Bamako, où il se concentre sur le renforcement des capacités des jeunes. Il est également coordinateur de plusieurs projets de développement, consultant et conseiller au sein du système des Nations unies.

Fatoumata Koita suivra la filière Leadership en Engagement Civique à l’Université d’État du Michigan à East Lansing. Koita est une entrepreneure verte dédiée à la protection de l’environnement et l’autonomisation des jeunes. En tant que présidente de l’association “Mali Propre”, elle est la force motrice du mouvement de gestion des déchets, pour un Mali plus propre et plus vert.

Moussa Hubert Ouologuem effectuera son programme dans la filière Leadership des Affaires à l’Université de Notre Dame dans l’Indiana. M. Ouologuem est un professionnel chevronné de la gestion d’entreprise et des projets, actuellement directeur général du Groupe Xpertpro, où il se concentre sur la formation et les services de soutien aux entreprises. Il est également le fondateur d’Expert’Labs, un incubateur de startups qui a formé près de 1000 entrepreneurs.

Dramane Souare effectuera son programme à l’Université de Géorgie à Athens dans la filière Leadership en Engagement Civique. Souare est animateur et présentateur télé, avec plusieurs années d’expérience dans la promotion de l’anglais à la télévision et l’animation de débats sur l’éducation et les problématiques liées à la jeunesse. En 2022, Souare a été reconnu comme l’un des jeunes les plus influents dans la promotion de la langue anglaise, des actions citoyennes et de la démocratie au Mali.

Tariba Traore suivra la filière Leadership en Engagement Civique à l’Université de la Côte du Golfe de la Floride. Tariba est une entrepreneure sociale expérimentée et présidente du Conseil des Clubs d’Anglais du Mali, engagée dans la promotion de la langue anglaise et des droits des filles et des jeunes femmes.

Le 11 mai, pour féliciter et honorer ces sept lauréats, l’Ambassadeur des États-Unis Rachna Korhonen a organisé une réception à sa résidence. L’ambassadeur entouré des représentants du gouvernement malien et d’anciens participants au programme ont félicité les sept leaders et leur ont souhaité plein succès. L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’ambassade à investir, former, renforcer les capacités et élargir les réseaux des jeunes Maliens qui joueront un rôle majeur dans la bonne gouvernance, l’économie verte, la société civile, et l’édification d’un Mali stable et prospère. Elle les a également encouragés à agir comme ambassadeurs du Mali aux États-Unis. “Je compte sur vous pour revenir et être des leaders au Mali, en Afrique et dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Après leurs programmes de leadership, les boursiers participeront au Sommet de Washington, D.C. En outre, sur les 700 participants au programme 2023, jusqu’à 100 d’entre eux sélectionnés sur concours participeront à des programmes de stages professionnels avec des organisations américaines du secteur public, privé ou à but non lucratif. Les participants peuvent également participer à des programmes pour anciens boursiers après leurs formations afin de renforcer davantage leurs compétences professionnelles et leurs réseaux.

La Bourse Mandela Washington est un programme du Département d’État des États-Unis financé par le gouvernement américain et administré par IREX. Pour plus d’informations sur la Bourse Mandela Washington, visitez le site mandelawashingtonfellowship.org.

