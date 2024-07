Ce n’est pas tous les jours que cela arrive: que la justice donne autorisation de diffuser la photo d’un suspect en plus d’un appel à témoins. C’est bien ce qu’a fait, ce vendredi 19 juillet 2024, le Magistrat OUMAR TOURÉ, Doyen des juges d’Instruction au 1er Cabinet du Tribunal de Grande Instance de la Commune 5.

Il a en effet autorisé les Médias à dévoiler l’identité d’une redoutable suspecte en vue de son arrestation et mise à la disposition de la justice.

L’Intéressée s’appelle HABIBATOU MAÏGA; numéro de téléphone : 76 35 87 05.

Elle est en fuite et poursuivie pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions F CFA à plusieurs commerçants en promettant de leur vendre les véhicules reformés de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), en tout cas, selon les victimes.

Plus de 6 opérateurs économiques du Grand-Marché de Bamako

Fin août 2023, le nommé OUSMANE DIALLO, bien connu des Commerçants au Grand-Marché de Bamako, était en possession de photos de plusieurs véhicules de différentes marques:

TOYOTA HILUX, PRADO TXL, TOYOTA V8… Et à ses dires, lesdits véhicules sont en réforme (vente) à L’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), un établissement public à caractère administratif (EPA) sis au Quartier Hippodrome. Et pour les convaincre, il a même conduit certaines personnes intéressées à L’INRSP pour leur montrer les marchandises en question (nous avons les images de la visite guidée).

La confiance s’établit ainsi entre le vendeur et les potentiels Acquéreurs qui passèrent alors leurs commandes. Il s’agit de:

ABOUBACAR: 02 Hillux et 02 Prado Txl pour quatre millions neuf cent mille (4.900.000) Francs CFA.

MAMADOU: 04 Hillux pour Six Millions (6.000.000) Francs CFA.

ABOU: 01 Véhicule V8 à Deux Millions Cinquante Milles (2.050.000) Francs CFA.

CHEICK, ABDOUL, et MAHAMADOU, ont versé respectivement Deux Millions (2.000.000) Francs CFA pour (02) Hilux, et Trois Cinq Cent Cinquante Mille (3.550.000) Francs CFA

pour un Toyota Prado plus (01) Toyota Txl.

À noter qu’en plus de ces frais d’achat, ils ont chacun versé la somme de 300.000 F Cfa pour la délivrance et le transfert des différentes Cartes Grise aux bénéficiaires.

Le nommé OUSMANE DIALLO a effectivement versé tous les montants à HABIBATOU MAÏGA qui se dit comptable à L’INRSP et chargée de la vente des véhicules reformés, contre reçus de versement écrits à la main (voir fac-similé).

Mais à la date convenue pour la livraison, les deux personnages étaient introuvables.

La dame HABIBATOU MAÏGA et OUSMANE DIALLO ont en effet disparu et ils sont injoignables au téléphone.

Après plusieurs recherches à la suite de nombreuses plaintes, le nommé OUSMANE DIALLO a été finalement appréhendé et mis sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 5. Mais la principale mise en cause, à savoir, HABIBATOU MAÏGA reste introuvable près plus d’une année.

Les victimes ne demandent qu’à être mis dans leurs droits, d’où l’autorisation de diffuser à tout médias de la place, la photo dévoilée de la principale suspecte, HABIBATOU MAÏGA.

