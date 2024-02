C’est à la faveur d’une dénonciation au commissariat de SOTUBA ex 16ème arrondissement de Bamako, faisant état de consommation de produits illicites (DROGUES) le vendredi 23 février 2024 au environ de 7h à Boulkassoumbougou Kouloubleni. L’appartement meublé était loué par l’artiste Adji One.

Ce sont les bruits incessants et des cris assourdissants souvent accompagnés de violentes bagarres provenant au quotidien dudit appartement qui ont alerté les voisins.

Une descente de l’équipe BR de Sotuba était alors sollicitée.

C’est ainsi que le même jour vers 19h, avec l’autorisation requise du parquet de la commune 1, l’équipe BR de la Police de Sotuba,

par surprise a pu interpeller un groupe de 11 jeunes dont l’artiste ADJI ONE, sa compagne DJENEBA, une fille de 17 ans artiste aussi, et une autre demoiselle.

Au total, 11 jeunes ont été interpellés. Après le délais légal de garde-à-vue, ils ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 26 février 2024. Les filles dont DJENEBA, la Compagne de 17 ans D’ADJI ONE

ont été envoyées au centre de détention et de rééducation pour femmes et enfants de BOLÉ.

Les éléments de la police de SOTUBA et l’incorruptible DIVISIONNAIRE DRAMANE TRAORÉ ont dû faire face a la pression de nombreux intervenants en vue de la libération des personnages en question. Mais pour qui connaît le Commissaire Divisionnaire DRAMANE TRAORÉ Médaillé d’honneur de la Police Nationale, rien n’y fit. L’homme est resté droit dans ses bottes.

Rappelons que les policiers ont, à la suite de l’opération, interpellé le groupe en possession de drogues appelées ‘’Cailloux’’. Certains sont parvenus à s’en débarrasser avant la descente policière. Ce qui ne les dédouane pas.

Tous placés sous mandat de dépôt pour détention et consommation de drogue* 🛑

Consommation et détention de stupéfiants ! *Rien que çà ? Ainsi s’interrogent certains ?* C’est mal connaître le milieu. Et ne banalisons pas la chose. Les conséquences peuvent être dévastatrices !

ADJI ONE alias CENTHIAGO n’est pas n’importe qui. C’est un artiste de renommée, adulé par une frange importante de la jeunesse sur laquelle il a une influence certaine. Comme pour dire qu’il est susceptible d’entraîner ces jeunes dans la perdition.

La présence dans le lot de jeunes filles mineures toxicomanes est très indicative.

ADJI ONE étant un acro de l’alcool et de produits stupéfiants, il est en effet susceptible d’entraîner de nombreux jeunes dans son sillage.

Certains s’en souviennent certainement. Le jeudi 13 mai 2021 aux environs de 07h 30mn, l’artiste CENTHIAGO a causé un accident mortel à la suite d’un excès de vitesse. Il conduisait son véhicule de marque “Hundai Tucson” en état d’ébriété et sous effet de stupéfiants.

La cause de l’accident est indubitablement l’excès de vitesse. Selon des témoins, il roulait à tombeau ouvert lorsque son véhicule a percuté une “Volkswagen” avant de monter sur un motocycliste en blessant mortellement celui-ci. Et tenez-vous bien: il (Adji One), venait juste d’être libéré de prison après son arrestation dans le cadre de l’opération antidrogue “TOURBILLON” ou “founou-founou” pour consommation et détention de stupéfiants.

Aussi, pensez-y : que peut donc inspirer un environnement peuplé de garçons et filles dont des mineures où coule l’alcool à flot et enveloppé de brume vaporeuse imbibé de drogues ? Bien sûr, la prostitution !

Gouverner, dit-on, c’est prévoir ! Et le Commissaire Divisionnaire DRAMANE TRAORÉ a bien anticipé !

Chapeau

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa

Commentaires via Facebook :