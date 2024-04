Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 11 avril, la Haute autorité de la communication (Hac) invite les médias à arrêter la diffusion et la publication des activités des partis politiques et celles à caractère politique des associations, conformément à leur suspension par le gouvernement ce mercredi 10 avril

«Suite à l’adoption du décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, la Haute autorité de la communication (Hac) invite tous les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne) à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations», indique le communiqué.

Cet appel de l’Autorité de régulation de la communication intervient moins de 24 heures après l’annonce de la mesure restrictive par le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au cours d’un point de presse qu’il a animé dans les locaux de son département. Selon le gouvernement, la suspension vise à préserver l’intérêt général.

«C’est une mesure impersonnelle qui ne vise aucun parti politique», a soutenu le colonel Abdoulaye Maïga. Pour lui, il s’agit plus précisément de maintenir un climat de sérénité pour la tenue du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale. En un mot, la mesure vise à préserver l’ordre public.

Aboubacar TRAORE

