Le Premier ministre malien, Boubou Cissé a entamé, mercredi une visite de travail en terre ivoirienne pour « consolider » et « diversifier » les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.
« Nous sommes là pour consolider les relations qui existent entre nos deux pays et les diversifier vers d’autres secteurs qui sont aussi importants pour le développement économique du Mali », a expliqué le chef du gouvernement malien également en charge de l’économie et des finances au terme d’un entretien avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.
Poursuivant, Boubou Cissé a partagé son «ambition» qui est de porter cette coopération qui se porte très bien à la hauteur de la singularité des relations qui existent entre nos deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) et Boubacar Kéïta (Mali).
Évoquant les « sujets d’intérêts communs » abordés , Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu’ils concernent « la fourniture d’électricité, les questions de transport, les échanges d’expériences en matière de politiques sanitaires ».
Il a également salué les relations qui « sont bonnes entre le Mali et la Côte d’Ivoire » de même que celles qui touchent les deux peuples.
« Nous allons faire des recommandations à deux chefs d’Etat», a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Par ailleurs, il a salué les avancés au niveau malien avec l’adoption du texte de création d’une zone économique spéciale entre Sikasso (Mali), Bobo Dioulasso (Burkina) et Korhogo (Côte d’Ivoire).
La Côte d’Ivoire et le Mali sont deux pays francophones, voisins de l’espace ouest africain. Ils sont membres de plusieurs institutions dont la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’ Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
SY/ls/APA
Source: APA News
QUELLE HONTE DE MENTIR AU RYTHME RESPIRATOIRE…!
L’ UNIQUE ET LA SEULE RAISON DE CETTE “VISITE” EST LEUR “NOUVELLE MONNAIE” FRANCAFRICAINE.
LA QUESTION MONÉTAIRE EST UNE QUESTION RÉGAIENNE RÉGLÉE PAR L’ ÉTAT : CRÉATION MONÉTAIRE ET POLITIQUE MONÉTAIRE, ET ELLE EST AU MEME NIVEAU D’ IMPORTANCE QUE L’ INTÉGRITÉ TERRITORIALE.
LA CAUSE DU SILENCE DE TOUS LES HOMMES POLITIQUES INTERPELLE LE PEUPLE SOUVERAIN DU MALI, LE TROUPEAU DE BÉTAILS POLITIQUES AYANT ÉCHOUÉ…
L’ ARNAQUE DU FRANC CFA RECOMMENCE AVEC CET ” ECO “…!!!
LE SILENCE DÉCRIT CI-DESSUS EN EST LA PREUVE NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE.
ET PLUS BESOIN D’ AUTRES PREUVES….
ENCORE ET ENCORE LA NÉGRAILLE SE FAIT AVOIR PAR LA FRANCE, ENCORE POUR 100 ANS…!!
LES RAISONS ..??? LES VOILÁ, ET ELLES SONT AUSSI SIMPLES QUE CELÁ :
1 – CEUX QUI DÉFENDAIENT HIER ENCORE LE CFA SONT LES MEMES QUI
AUJOURD’HUI NOUS OFFRENT LEUR ” ECO “.
LES MEMES TRAITRES,, LES MEMES FRANCAFRICAINS, LES MEMES LARBINS
CONGÉNITAUX SONT ENCORE Á L’ OEUVRE POUR SERVIR LEUR FRANCE
MORRIBONDE….
2 – AUCUN DÉBAT NATIONAL, AUCUNE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE,
AUCUNE TRANSPARENCE DANS LES PRISES DE DÉCISIONS….!!!!!
LE PEUPLE EST ENCORE TRAITÉ COMME UN TROUPEAU DE BÉTAILS…!!!
3 – LA DÉSIGNATION “AFRO” EST SI TRIVIALE QUE NATURELLE, MAIS LES LARBINS
DE LA FRANCE FASCISTE PRÉFERENT CHASSER LE NATUREL ET NOUS VIOLER
LEUR “ECO”…VENU DE “NULPART”…, AU MOINS PAS DU PEUPLE OU DE SES
REPRÉSENTANTS LÉGITIMES.
4 – POURQUOI LES MAGICIENS DE CET “ECO” ÉLABORENT LEUR POISON DANS L’
OBSCURITÉ TOTALE, ET POURQUOI L’ ÉTAT MALIEN NE TIENT AUCUN FORUM SUR
LE SUJET DE LA MONNAIE…???
ET POURTANT LA QUESTION MONÉTAIRE EST FONDAMENTALEMENT
RÉGALIENNE…!!!
POURQUOI LA QUESTION MONÉTAIRE EST UN TABOU POUR LE POUVOIR
MALIEN..??
VOYEZ-VOUS…??!!
5 – _ LE CFA EST UNE MONNAIE UNIQUE PAR RAPPORT AUX PAYS QUI L’ UTILISENT.
_ CET “ECO” QU’ ON VEUT NOUS SERVIR EST AUSSI UNE MONNAIE UNIQUE MAIS
ÉLARGIE Á BEAUCOUP PLUS DE PAYS. C’ EST LE CFA Á LA PUISSANCE 2.
C’ EST BIEN LÁ LE NOYAU DE L’ ARNAQUE Á VENIR….!
C’ EST BIEN LÁ LE NOYAU DE L’ ARNAQUE Á VENIR….!
C’ EST BIEN LÁ LE NOYAU DE L’ ARNAQUE Á VENIR….!
OÚ ENCORE EN CE MONDE VOUS TROUVEREZ UNE MONNAIE UNIQUE APPLIQUÉE Á DES PAYS SOUVERAINS???
RÉPONSE:
a- AUX BÉTAILS HUMAINS AFRICAINS DE L’ OUEST ET DU CENTRE, SOUS LA
DIRECTION DE LA FRANCE DEPUIS 1959 AVEC L’ UEMOA ET LA CEMAC.
b- Á L’ EUROPE EN 2006…!! SOIT 47 ANS APRES LES ESSAIS EN
LABORATOIRE AFRICAIN.
OUI ET OUI, DURANT TOUT UN CYCLE DE KONDRATIEV, LA MONNAIE UNIQUE FUT EXPÉRIMENTÉE EN AFRIQUE AVANT SON INTRODUCTION PARTIELLE EN UNION EUROPÉENNE….!!!
ET JUSTEMENT C’ EST LA MONNAIE UNIQUE QUI EST LA CAUSE PRINCIPALE DE L’ ÉCHEC DU PROJET POLITIQUE EUROPÉEN DANS LA ZONE EURO.
L’ EURO est UNE MONNAIE UNIQUE à dix-neuf États membres de l’Union européenne SEULEMENT SUR LES 28 MEMBRES QU’ ELLE COMPTE….!!!
DONC, L’ EURO N’ EST QUE PARTIELLEMENT UNE MONNAIE UNIQUE EN UNION EUROPÉENNE….!!!
MEME LES EUROPÉENS N’ ONT PAS, JUSQU’ Á NOS JOURS, PU FORGER LA MONNAIE UNIQUE AU SEIN DE L’ UNION EUROPÉENNE.
ILS N’ ONT PAS PU, AVEC TOUTES LES MANOEUVRES POSSIBLES (LÉGALES ET ILLÉGALES), DÉPASSER LE SEUIL D’ ADHÉSION DE 2/3 AU PROJET DE MONNAIE UE..!
ENCORE, JUSTEMENT LA MONNAIE UNIQUE EST LA CAUSE PRINCIPALE DE L’ ÉCHEC DU PROJET POLITIQUE-ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
ENCORE ET ENCORE, JUSTEMENT LA MONNAIE UNIQUE EST LA CAUSE PRINCIPALE DE L’ ÉCHEC DU PROJET POLITIQUE-ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
PRESQUE TOUS LES PEUPLES EUROPÉENS DE LA ZONE EURO VEULENT SORTIR DE CETTE MONNAIE, MAIS SONT PRIS EN OTAGE PAR DES DÉCIDEURS BRUXELLOIS CORROMPUS Á MORT.
COMBIEN DE MONNAIES LOCALES COMMENCENT Á VOIR LE JOUR EN EUROPE CES 5 DERNIERES ANNÉES..???
COMBIEN DE MONNAIES LOCALES COMMENCENT Á VOIR LE JOUR EN EUROPE CES 5 DERNIERES ANNÉES..???
LA ZONE EURO VIT SES 4-5 DERNIERES ANNÉES…
LA ZONE EURO EST EN PASSE DE RETOURNER AU SYSTEME MONNAIES NATIONALES AUGMENTÉES D’ UNE MONNAIE COMMUNE IDENTIQUE Á L’ ÉCU. EH BIEN ET OUI L’ ÉCU…!!!
ÉCU, C’ EST CA, SELON WIKIPÉDIA :
Cette devise internationale a été créée en 1979, avec le Système monétaire européen (SME), dans le but de limiter les fluctuations des taux de change entre les pays membres de la CEE. Ce n’était pas à proprement parler une monnaie mais un panier de valeurs, et la valeur de l’ECU était par définition plus stable que celle des monnaies qui le composent, la faiblesse éventuelle d’une monnaie du panier étant compensée par la force des autres monnaies. L’ECU a été utilisé comme unité de compte pour les institutions européennes et les banques centrales des pays membres, ainsi que comme monnaie de placement et d’endettement sur les marchés financiers.
NOUS N’ AVONS PAS BESOIN DE MONNAIE UNIQUE, CAR ELLE FUT UN ÉCHEC TOTAL ET FUNESTRE POUR LES PAYS DE LA ZONE EURO.,
SOLUTION AFRCAINE:
NOUS AVONS BESOIN DE NOS MONNAIES NATIONALES, AUGMENTÉES D ‘ UNE MONNAIE COMMUNE.
NOUS AVONS BESOIN DE POLITIQUES MONÉTAIRES NATIONALES SPÉCIFIQUES Á CHAQUE NATION, ET D’ UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE COMMUNE POUR L’ ENSEMBLE COMPOSÉ PAR NOS NATIONS.
AINSI , NOUS NE METTONS PAS TOUS NOS OEUFS DANS UN SEUL ET UNIQUE PANIER, COMME L’ AURAIT FAIT TOUT SOUVERAINISTE-PANAFRICANISTE.
MONNAIE COMMUNE N’ EST PAS MONNAIE UNIQUE…!!
VOILÁ LE VRAI DÉBAT QUI EST TRES TRES BIEN CACHÉ.
MONNAIE COMMUNE N’ EST PAS MONNAIE UNIQUE…!!
VOILÁ LE VRAI DÉBAT QUI EST TRES TRES BIEN CACHÉ.
MONNAIE COMMUNE N’ EST PAS MONNAIE UNIQUE…!!
VOILÁ LE VRAI DÉBAT QUI EST TRES TRES BIEN CACHÉ.
LES FORCES OBSCURES DE LA FRANCAFRIQUE SE CACHENT DERRIERE CET “ECO” FASCISTE ET ENCORE PLUS FUNEBRE QUE LE CFA.
LES FORCES OBSCURES DE LA FRANCAFRIQUE SE CACHENT DERRIERE CET “ECO” FASCISTE ET ENCORE PLUS FUNEBRE QUE LE CFA.
LES FORCES OBSCURES DE LA FRANCAFRIQUE SE CACHENT DERRIERE CET “ECO” FASCISTE ET ENCORE PLUS FUNEBRE QUE LE CFA.
DONC SORTONS ET REFUSONS UNE AUTRE MONNAIE COLONIALE…!!!
NB:
SOLUTION AFRCAINE:
NOUS AVONS BESOIN DE NOS MONNAIES NATIONALES, AUGMENTÉES D ‘ UNE MONNAIE COMMUNE.
MONNAIE COMMUNE N’ EST PAS MONNAIE UNIQUE…!!
VOILÁ LE VRAI DÉBAT QUI EST TRES TRES BIEN CACHÉ.
MONNAIE COMMUNE N’ EST PAS MONNAIE UNIQUE…!!
VOILÁ LE VRAI DÉBAT QUI EST TRES TRES BIEN CACHÉ.
TOUTE PERSONNE SINCERE ET AVERTIE DANS LA QUESTION MONÉTAIRE NE QUE SE RÉVOLTER DEVANT LE DÉSASTRE SAVAMMENT ORGANISÉ PAR LA MANIPULATION DES FRANCAFRICAIS AUTEURS DE LA “NOUVELLE MONNAIE”.
LUTTONS POUR LA VRAIE MONNAIE AFRICAINE!!!
POUR SOURCE DE DÉPART DE MES ARGUMENTATIONS:
– https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_commune
– Zone monétaire optimale , THÉORIE DE Robert Mundell
– Triangle d’incompatibilité