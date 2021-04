La jeunesse de la commune V à Tieman Hubert Coulibaly : “𝐍𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞𝐳 𝐬𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐮𝐬”

Au domicile de feu Moussa Balla Coulibaly, le vendredi dernier, le Président de l’UDD, Tièman Hubert Coulibaly a reçu des leaders de jeunesse de la Commune V, pour une rupture collective de jeun.

Une occasion conviviale d’échanges avec un des leurs qui selon eux-mêmes incarne leur vision de l’avenir politique de notre pays. Ils lui ont manifesté toute leur estime et se sont engagés à le soutenir de toutes leurs forces pour affronter les défis électoraux de 2022.

En tout cas, c’est sans langue de bois que la jeunesse de la commune V a parlé avec le Président de l’UDD, Tiéman Hubert Coulibaly avant de le rassurer de son indéfectible soutien.

” Notre heure est arrivée. La jeunesse de la Commune V est avec vous. Et vous pouvez compter sur nous” a lancé cet intervenant dont les propos résument le sentiment général des autres.

Il faut rappeler que la commune V était un bastion de l’UDD depuis sa création sous le leadership de Feu Moussa Balla Coulibaly père fondateur du parti et père de l’actuel président Tiéman. Ce n’est donc pas pour rien que les leaders de la jeunesse de la commune Y restent attachés à ce parti. « Personne ne va oublier le charisme et la très forte densité intellectuelle et politique de notre défunt père Moussa Balla Coulibaly » nous lance un jeune militant de première heure du parti. « Nous devons nous montrer digne de son héritage politique » renchéri un autre.

Sous le regard admiratif du secrétaire général du parti, M N’Dao et du vice président Abdoulaye Diawara, les témoignages émouvants ont été faits par des femmes, des jeunes et certains amis d’enfance de Tiéman H Coulibaly lui-même.

Bouleversé par les propos aimables de ses concitoyens venus honorer un rendez avec la famille, le président Tiéman Hubert s’est dit disponible et ouvert pour l’ensemble des leaders et ses concitoyens du quartier.

« Nous avons été par moment distant de vous à cause des charges lourdes que nous avions au sein des différents gouvernements, mais aujourd’hui, Dieu merci, après avoir honorablement rempli notre contrat avec l’Etat, nous nous remettons au travail dans la même dynamique de servir notre pays au grand bonheur des Maliens. Notre parcours nous a déjà préparé aux plus hautes fonctions de l’Etat et nous prendrons rendez avec l’histoire. Ainsi, avec votre bénédiction et votre soutien, nous estimons qu’il est temps qu’on prenne enfin les reines du pouvoir. » Sous un tonnerre d’applaudissements Tiéman séduit ses concitoyen par la clarté de sa vision et la force de ses arguments.

La cérémonie a été bouclée par une collation riche et variée pour la rupture du jeun.

Les responsables locaux du parti, avec l’appui de Tiéman Hubert Coulibaly, ont décidé d’entreprendre de nombreuses actions de ce genre pour redonner à l’UDD sa force d’antan dans cette commune.

Abdoulaye Niangaly

Commentaires via Facebook :