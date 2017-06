Cette rencontre entre techniciens et experts du Programme décennal pour la santé a permis d’exposer les rapports d’activités 2016 et les plans opérationnels 2018

A chaque étape franchie, les cadres des secteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la famille se retrouvent pour évaluer les résultats obtenus et même temps dégager des projections pour la période à venir. C’est dans ce cadre qu’ils se sont retrouvés pour la énième fois autour d’un atelier de deux jours dans la salle des conférences de la Maison des Ainés de Bamako.

Ténu du 30 au 31 mai dernier, cet atelier a été organisé par la Cellule de planification et de statistique de ces trois départements ministériels. C’est pourquoi, la cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la santé et de l’hygiène publique Bakaye Diarra, assisté de ses homologues du développement social et de la promotion de la famille. Etaient également présents le chef de file des Partenaires techniques et financiers (Ptf ) du secteur de la santé et le représentant de la société civile et non moins président de la Fenascom Yaya Zan Konaré.

Le chef de file des Ptf du secteur de la santé dira que la tenue de ce comité s’inscrit en droite ligne des objectifs du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du pays pour une bonne mise en œuvre du Prodess. Après avoir reconnu les efforts déjà consentis par le gouvernement du Mali, elle pense que d’énormes défis restent encore à relever. Il s’agit entre autres : les réformes pour les ressources humaines en santé ; la vulgarisation et l’application de la loi sur l’audit des décès maternels et du manuel de procédures financières du Prodess ; la mise en place d’un système de financement soutenable pour la disponibilité des soins de santé au Nord ; le manque de financement du système de santé au Nord ; le défi démographique en matière de planification familiale etc.

Pour le représentant de la société civile, cette réunion technique offre une opportunité à leurs organisations faitières, de s’engager pleinement dans la planification et dans la budgétisation des actions liées aux trois thématiques du Prodess III d’ici fin 2018. Yaya Zan Konaré a aussi rappelé certaines de leurs préoccupations qu’ont été prises en compte par les plus hautes autorités du pays. Il s’agit de l’adoption des différents plans stratégiques ; la dynamisation de la bonne collaboration entre tous les acteurs et l’avancée notoire des chantiers de la réforme et aussi de la couverture sanitaire universelle, le RAMU (Régime d’Assurance Maladie Universelle. Aussi, le président de la Fenascom a plaidé pour la prise en compte des préoccupations telles que la reprise effective et l’augmentation des subventions allouées aux organisations de la société civile ; la mobilisation des ressources pour le financement des actions planifiées et validés par le comité technique etc.

Après avoir salué l’accompagnement des Ptf dans la mise du Prodess, le Secrétaire général du ministère de la santé a mis en exergue les éléments qui ont fait l’objet de discussion de cette réunion technique. Celle-ci a porté sur les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et financières, les activités programmées et réalisées au titre de l’année 2016 et celles programmées pour 2018. « Cette rencontre a permis de faire l’état d’exécution technique et financière des Plans opérationnels (PO) 2016 de ces différents ministères et les Po de 2018 ». Il a également rassuré la Cps de la disponibilité de son département pour la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier.

