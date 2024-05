Nuit Du Kéwalé People Awards 2024 Le Trophée de la Personnalité de l’Année décerné au Colonel Abdoulaye Maïga

Batouly, Issa Arsina, Ichaka Diakité, Bourama Soumano, Binta Niane, Doudou Haïdara, Cyril Achcar… distingués

“Chers Lauréats, Partenaires, Médias, le Comité d’Organisation de la 8è édition de la Nuit du Kèwalé People Awards, vient par la présente, vous remercier de votre engagement auprès de la structure. Votre présence à nos côtés pour magnifier et valoriser les hommes et femmes du Mali de tous les domaines restera dans nos souvenirs positifs. La réussite de l’édition 2024 nous fortifie et nous donne encore de la motivation pour améliorer la prochaine Édition. Tout en vous souhaitant le plus grand succès dans vos activités respectives, nous vous prions de recevoir nos sincères salutations”. C’est par ces mots que l’initiateur de la Nuit du Kéwalé Awards, Cheick Abass a salué les différents lauréats et les partenaires pour la réussite de l’édition 2024 de la Nuit du Kéwalé People Awards, tenue le vendredi 26 avril 2024, à l’Hôtel Radisson Collection en présence de plusieurs invités de marque. Lors de cette soirée de gala, plusieurs personnalités de différentes couches ont été distinguées. Ainsi, le Prix Kéwalé People de la Personnalité de l’Année est revenu au Colonel Abdoulaye Maïga. Voici la liste intégrale des lauréats de Kéwalé People Awards 2024.

1- Personnalité de l’année : Colonel Abdoulaye Maïga

2- Philanthrope de l’année : Binta Niane

3- Meilleur Opérateur économique de l’Année : Ousmane Badjiré de Sanya Industries

4- Meilleur Entrepreneur Titan de l’Année : Mohamed Traoré dit Titi

5 – Leader du Transport et de la Logistique : Koumala Transit

6 – Meilleur Opérateur Economique de la Décennie : Boubacar Tandia

7- Meilleur Initiateur de l’Innovation et de la Reconversion Professionnelle : Yacouba Garba Maïga

8 – Administrateur Militaire de l’Année : Contrôleur Général Souleymane Traore (DG de la Police)

9 – Meilleure Réalisateur Clip de l’Année : Alassane Diallo

10 – Meilleur Chef d’Entreprise de l’Année : Aïchata Nantoumé

11 – Meilleur Moniteur de la Construction de l’Année : Namory Kéïta

12 – Meilleur Entrepreneur Agro-Business de l’Afrique de l’Ouest : Amadou Sidibé

13 – Meilleur Expert-Comptable de l’Année : Seydou Sanogo

14 – Palme Académique : Boubacar Kéïta, PDG de Ecosup

15 – Meilleur Evénementiel de l’Année le plus influent : Abou Guittèye (Bama’Art)

16 – Meilleur Produit de l’Année sur le marché : Jus Pap’S Boris

17 – Meilleur Professionnel de la Santé de l’Année la Plus Influente : Docteur Cissé Djitta Dèm

18 – Diaspora Malienne de l’année la Plus Influente : Hamed Dollar

19 – Meilleure Couturière de l’Année : Fatoumata Sissako (SK Couture)

20-Meilleur Styliste de l’Année : Jean Kassim Dembélé

21- Meilleure Artiste féminine de l’Année : Mariam Bah

22- Meilleur Homme Politique de l’Année : Hamza B. Sow

23 – La Dame la Plus Influente sur les Réseaux Sociaux : Mariam Hachim

24 – Meilleur Avocat de l’Année : Me Koto Traoré

25 – Meilleur Comédien/Humoriste de l’Année : Petit Bandit

26- Meilleur Présentateur/Animateur Télé Radio Web de l’Année : Gandhi Malien

27- Meilleur Administrateur Civil de l’Année : Issa Arsina Cissé

28 – Jeune Leader Religieux le Plus Influent de l’Année : Iba Haïdara

29 -Meilleur Journaliste de l’Année : Aziz Maïga

30 – Meilleur Dirigeant Sportif de l’Année : Ichaka Diakité (Président de l’US Bougouni)

31- Meilleur Chanteur de l’Année : Malamine Bagayoko dit Malakey

32 – Meilleur Pilier des Hydrocarbures : Hamza Hanne

33 – Meilleur Industriel de l’Année : Adel Jaffal

34 – Meilleur Producteur Musical de l’Année : LIL Ben

35 – Meilleur Présentatrice/Animatrice de l’année Télé Radio_Web : Sira Coulibaly (Renouveau TV)

36- Meilleur Chroniqueur Télé Radio Web de l’Année : Salif Coulibaly (Renouveau TV)

37- Meilleur Pilier de la Nation le Plus Influent de l’Année : Cyril Achcar (PDG Groupe AMI)

38- Meilleur Rappeur de l’Année : Young BG

39- Meilleur Griot Traditionnel de l’Année : Bourama Soumano

40 – Meilleur Réalisateur Cinéma de l’Année le Plus Influent : Bokary Tiéouléta

41-Leader d’Opinion de l’Année : Aziz Traoré

42- Meilleur Créateur de Mode la Plus Influente de la Décennie : Maïmour

43 – Femme de l’année : Fatoumata Batouly Niane

44- Meilleur Médecin de l’Année : Dr Sidibé Fatoumata Matokoma

45- Meilleur Footballeur Malien de l’Année : Amadou Haïdara dit Doudou

46- Meilleure Boulangerie-Pâtisserie de l’Année : Escale Gourmande

47- Meilleur Juriste Notaire de l’Année : Mariam Mallé

48 – Meilleur Huissier de Justice de l’Année : Alfoussseyni Diop

49 – Meilleur Importateur des Produits Agricoles : Drissa Coulibaly Sogeba

50 – Meilleure Pharmacienne de l’Année : DR Madina Tall

51- Meilleure Rappeuse de l’Année : Lima Kizzi.

52- Meilleur Homme d’Affaire de l’Année : Youba Baber

53 – Meilleur Commerçant Import- Export : Mamout Traoré

