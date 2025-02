Direction générale des impôts (DGI) : Un vibrant hommage rendu à 18 agents admis à la retraite dont Mathias Konaté !

La direction générale des impôts a organisé une cérémonie, en l’honneur de certains de ses agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2025. Ils sont au nombre de 18 pour le contingent 2025, dont l’ancien directeur général Mathias Konaté. Lors de cette cérémonie, tenue le jeudi 13 février dernier, au gouvernorat du district de Bamako, un vibrant hommage a été rendu à ces valeurs hommes et femmes, qui ont servi la nation avec loyauté. Le porte-parole des retraités, Souleymane Dembélé, a saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité à l’ancien directeur général Mathias Konaté parmi les partants en le qualifiant de directeur exemplaire pour ses résultats à la tête de l’administration fiscale avec l’atteinte des objectifs fixés par le ministère des Finances en termes de recettes fiscales.

La cérémonie était présidée par Birama Touré, chef de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, qui avait à ses côtés Sidiki Loki Diallo, chargé de mission au département, Mahamadou Diallo, directeur des ressources humaines du secteur du développement économique et des finances, et Hamadou Fall Dianka, directeur général des impôts.

L’un des temps fort de cette cérémonie était des formules de vœux pour une retraite paisible pour chacun d’eux. Le directeur général des impôts, Hamadou Fall Dianka, a félicité ces braves hommes et femmes ayant consacré tant d’années à servir la patrie avec courage et abnégation. “Soyons fiers de tant de sacrifices consentis au service de l’Etat à travers le service public des impôts. Soyez fiers et heureux de votre parcours dans cette vie active qui s’achève par une admission à la retraite, après avoir servi pendant des décennies, en étant en bonne santé. Cette étape n’est pas une fin, mais un passage vers une vie plus douce, remplie de liberté. Comme le disait l’écrivain et philosophe suisse, Henri-Frédéric Amiel : Le meilleur de tous les biens, c’est la retraite tranquille et paisible chez soi, loin de tous”, a-t-il rappelé.

Le patron de l’administration fiscale a indiqué que «la retraite est donc loin d’être un moment de mélancolie ou de tristesse, mais plutôt une période de joie. Il leur a exprimé sa reconnaissance pour leur apport de qualité à l’évolution et aux progrès de cette administration».

Hamadou Fall Dianka a souligné que “ces anciens ont tous contribué à l’atteinte des objectifs de recettes 2024 faisant de la direction générale des impôts, la première structure pourvoyeuse de recettes de l’Etat avec plus de 56,6 % de part de contribution”.

Les partants à la retraite sont, au nombre de 18 agents dont 13 inspecteurs, 4 contrôleurs et un contractuel (planton). Aux dires de Souleymane Dembélé, porte-parole des retraités, le départ à la retraite de cette année révèlent un caractère tout particulier. “En effet, cette année 2025 voit le départ définitif de tous les enfants nées sous la colonisation et consacre la prise en main de la fonction publique malienne par les enfants nées à partir du 1er janvier 1960 exclusivement. Enfants du Mali, la responsabilité est de taille. Nous leur faisons confiance, et nous leur disons courage. Nous sommes convaincus qu’ils pourront”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole des retraités a qualifié Mathias Konaté, le directeur général sortant, également un partant à la retraite, de directeur exemplaire qui a, pendant toute la durée de son mandat, su conduire avec tact toutes les directions et obtenir à chaque fin d’année l’objectif fixé par le ministère des Finances en terme de recettes fiscales.

Pour sa part, Soungalo Traoré, secrétaire général du bureau syndical des impôts, a profité de cette occasion, pour demander à ce contingent d’œuvrer avec le président de l’Association des retraités afin d’organiser une rencontre avec tous les anciens directeurs généraux en capacité de se déplacer avec la participation effective de tous les directeurs, chefs de cellules et de centres des impôts de Bamako. Pour lui, cela constituera une belle occasion pour confirmer que les impôts sont une famille et établira certainement un cadre permettant de profiter de l’expérience des anciens pour le grand bonheur de cette grande administration.

Marie Dembélé

xxxxx

Le directeur général des impôts, Hamadou Fall Dianka lors de la cérémonie de départ a la retraite de 18 agents : “Soyons fiers de ces braves femmes et hommes ayant consacré tant d’années à servir la Patrie avec courage et abnégation”

“Chers jeunes retraités et chers aînés, je puis vous assurer

que la DGI demeurera votre maison, votre famille…”

Ils sont au total 18 agents de l’administration fiscale à faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er janvier 2025. Comme à l’accoutumée, la direction générale des impôts sous le leadership de Hamadou Fall Dianka a rendu un vibrant hommage à ces valeurs femmes et hommes, qui ont servi la nation. C’était au cours d’une cérémonie, tenue le jeudi 13 février dernier, dans les locaux du gouvernorat du district de Bamako en présence des cadres du département de l’Economie et des Finances ainsi que des impôts. “Louanges au Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver pour donner au revoir aux anciens qui ont tous contribué à l’atteinte des objectifs de recettes 2024 faisant de la direction générale des Impôts la première structure pourvoyeuse de recettes de l’Etat avec plus de 56,6 % de part de contribution”. Parole de Hamadou Fall Dianka.

Rendons grâce à Dieu ! C’est avec un réel plaisir que je prends la parole en ce jour symbolique pour célébrer le départ à la retraite de dix-huit (18) de nos collaborateurs ayant servi avec dévouement, pendant de longues années, l’administration fiscale. Il s’agit de treize (13) inspecteurs des impôts, de quatre (4) contrôleurs des impôts de catégorie B-1 et assimilés et d’un (1) agent contractuel. Ces collaborateurs et collaboratrices nous quittent pour une autre vie. C’est pourquoi l’émotion apparaît plus forte parmi nous aujourd’hui. Et j’espère que ce départ à la retraite n’est que l’occasion d’une certaine séparation, mais pas pour une éternité.

Chers collaborateurs,

Chers parents,

Sachez bien que toute séparation est douloureuse et s’accompagne naturellement de sentiments nostalgiques.

Mais, chers jeunes retraités et chers aînés, je puis vous assurer que la DGI demeurera votre maison, votre famille, vous y viendrez quand vous le souhaiterez ; mes collaborateurs et moi-même resteront à votre disposition pour maintenir et entretenir les fortes relations socioprofessionnelles que nous avons nouées au fil du temps. Il est essentiel de garder contact avec la famille.

Chers collaborateurs,

Chers parents,

Soyons fiers de ces braves femmes et hommes (collègues de service, amis, époux et épouses, frères et sœurs, oncles et tantes) ayant consacré tant d’années à servir la Patrie avec courage et abnégation.

Soyons fiers de tant de sacrifices consentis par ces messieurs et dames qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie, pour servir l’Etat à travers le service public des impôts.

Chers collaborateurs partants à la retraite,

Soyez fiers et heureux de votre parcours dans cette vie active qui s’achève par une admission à la retraite, après avoir servi pendant des décennies, en étant en bonne santé. Cette étape n’est pas une fin, mais un passage vers une vie plus douce, remplie de liberté. Comme le disait l’écrivain et philosophe suisse, Henri-Frédéric Amiel : ‘Le meilleur de tous les biens, c’est la retraite tranquille et paisible chez soi, loin de tous’.

Formulons les vœux pour nous autres encore en service, afin que Le Tout Puissant nous confère la santé et la longévité nécessaires pour accéder au bonheur de la retraite paisible !

Prions pour l’âme de nos collègues et collaborateurs qui n’ont pas eu cette chance. Dieu accueille leur âme dans Son Paradis éternel !

Chers collaborateurs,

Chers parents,

La retraite est donc loin d’être un moment de mélancolie, de tristesse mais plutôt une période de joie.

Au nom de notre département de tutelle et au nom de tout le personnel de la direction générale des impôts, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour votre apport de qualité à l’évolution et aux progrès de notre administration, aussi bien pour les moments de partage et de solidarité.

Louanges au Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver pour donner au revoir aux anciens qui ont tous contribué à l’atteinte des objectifs de recettes 2024 faisant de la direction générale des impôts la première structure pourvoyeuse de recettes de l’Etat avec plus de 56,6 % de part de contribution.

L’administration fiscale actuelle, dont nous sommes aujourd’hui tous fiers, est le fruit de pratiques et de traditions administratives vieilles de plus de soixante ans. Votre génération y a pris une part importante.

La direction générale des impôts aura encore besoin de vos conseils et de vos éclairages sur les sujets qui fondent notre administration. Je vous remercie pour les bons et loyaux services rendus aux impôts et à l’Etat malien.

Ma prière est que Le Seigneur, Le Très Miséricordieux, vous accorde longue vie et je souhaite que vous puissiez profiter convenablement du temps de repos que vous méritez, dans la paix et la tranquillité, et savourer les nombreuses opportunités de ce nouveau chapitre qui s’ouvre à vous.

Bonne chance dans toutes vos futures entreprises !

Bonne retraite !”

Commentaires via Facebook :