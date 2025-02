Kidal : Le gouverneur Gamou élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mali

Le lundi 27 janvier 2025, le Général de division Elhadji Gamou, gouverneur de la Région de Kidal, a été élevé à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du Mali. Cette distinction, décernée par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, lui a été remise des mains du Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali lors d’une cérémonie à Koulouba.

Cette reconnaissance solennelle vient couronner une carrière exemplaire et un engagement sans faille au service du Mali. Le Général Gamou, figure respectée et pilier de la cohésion sociale dans les quatre coins de notre pays, incarne les valeurs de loyauté, de patriotisme et de dévouement qui font la fierté de tous les Maliens en général, et des Forces armées maliennes en particulier.

La population de la Région de Kidal adresse ses chaleureuses félicitations au gouverneur Gamou pour cet honneur bien mérité, et lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de ses responsabilités.

Source : CCOM/GR-Kidal

