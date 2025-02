Lancée le 18 février dernier, la Semaine des Marques a pris fin, ce samedi 22 février, à l’ex-hôtel Salam. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce. Les lauréats des différents prix en compétition ont été dévoilés dont la marque préférée du public.

D’une valeur d’un (1) million FCFA, le prix du président de la Transition, associée à la meilleure marque de Jeune entrepreneur a été attribué au coiffeur IZO Max. Aussi, d’une valeur d’1 million FCFA, le prix du Premier ministre de la catégorie meilleure Marque Féminine a été attribué à l’entreprise semencière Faso Kaba.

Quant au prix du ministre de l’Industrie et du Commerce pour la meilleure marque écologique ; et le prix de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle pour la meilleure marque artisanale, ils ont été attribués respectivement à Sutura (serviette hygiénique lavable) et Balimaya Couture. Ces deux prix ont une valeur de 500 000 FCFA chacun.

Thé Achoura est lauréat de la meilleure Marque à l’International ; la BNDA est lauréate de la catégorie Meilleure Marque de Service ; Vitablé (farine enrichie) a été désigné lauréat de la catégorie Meilleure Marque de Produits. Quant à l’eau minérale DIAGO, elle a été élue Marque Préférée du Public. Cette dernière distinction n’est pas l’œuvre du jury, mais du public dont le vote a recueilli plus de 33 000 voix en faveur de cette marque.

« II n’y a ni vainqueur ni vaincu, toutes les marques présentes ont gagné », a salué le ministre de l’Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo, dans son mot de clôture. Aux dires du ministre, le Gouvernement de transition est engagé à créer un environnement propice au développement économique de notre pays et à relever ensemble le défi d’une consommation locale plus forte du « Made in Mali ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

