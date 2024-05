9e édition du festival “Belenitugu” de Somasso : Prévue du 18 au 22 mai 2024 à Somasso sous le thème “La culture au service du Développement”

La 9e édition du Festival “Belenin Tugu” se tiendra du 18 au 22 mai 2024 à Somasso. Le thème de cette 9e édition est “La culture au service du Développement”. Cette annonce a été faite le mercredi 1er mai 2024 par Markatié Daou, président de l’Association pour le développement de Somasso (ADS) au cours d’une conférence de presse au groupe Renouveau.

Dans son intervention, Markatié Daou a fait savoir que chaque année à la fin des travaux champêtres le village de Somasso célèbre une fête traditionnelle avec éclat appelée “Belenin Tugu” qui est vieille de plus de 100 ans. “Elle est célébrée pour rendre grâce à Dieu, le Tout Puissant Protecteur du monde et pour encourager davantage les travailleurs, notamment les bras valides de la communauté à travers musiques, chants et danses traditionnels du terroir. Le “Belenin Tugu” permet de renforcer la cohésion sociale et de créer plus de relations intercommunautaires.

Convaincus de l’importance de cette fête traditionnelle dans le renforcement de la cohésion sociale et de la dynamique relationnelle avec d’autres communautés, les ressortissants de Somasso organisés en “Association pour le développement de Somasso (ADS) et les résidents du village, ont érigé cette fête en “Festival Belenin Tugu” dont la 9e Edition se déroulera les 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2024 à Somasso.

Le thème de cette année est “La Culture au service du développement “. Aujourd’hui, le festival “Bélénin Tugu” est devenu une référence locale et même nationale et ses impacts socioéconomiques sont perceptibles. Grâce à ce festival, une dizaine d’autres événements culturels ont vu le jour dans les cercles et régions de Ségou, Koutiala, San, Sikasso et même de la Côte d’Ivoire”, a annoncé Markatié Daou.

Rappelant l’historique du Festival “Bèlènin Tugu”, Markatié Daou a fait savoir que ledit Festival est un événement culturel à haute portée sur tous les plans et qui prend ses racines de la fête traditionnelle du village appelée “Nianaléri”. “En effet, traditionnellement programmée après la récolte, suivant un calendrier particulier propre au village de Somasso, elle est célébrée pour la première fois au 19 siècle suite à un projet d’attaque annulé que la troupe de l’empereur Tièba Traoré, roi du Kénédougou avait préparé contre le village de Somasso. Le dispositif de riposte érigé par le génie protecteur habitant la forêt sacrée du village, avait suffi à dissuader les assaillants venus de Sikasso. C’est cette date qui a été choisie par les sages du village pour célébrer de façon populaire la résistance garantie par le génie protecteur. Malgré l’influence des religions importées, cette fête populaire garde son originalité et son caractère fédérateur. Ainsi, en 2015, en communion avec le village, l’Association pour le développement de Somasso (ADS) a érigé cette fête en Festival dénommé ” Festival Bèlènin Tugu ou Nianaléri “. Le Festival Bèlènin Tugu de Somasso s’est imposé comme l’événement culturel traditionnel le plus important de la zone. Fort de son influence, il continue à s’étendre”, a-t-il indiqué.

Parlant des avantages du festival, Markatié Daou a énuméré, entre autres, les retrouvailles des ressortissants de Somasso et environnants ; la cohésion sociale, la paix, le brassage des populations, le développement de l’économie locale ; la promotion de la musique, de la danse et du folklore de Somasso et environnants ; la promotion de l’éducation et de la santé.

Au menu des activités de la 9e édition du festival, en plus du folklore (musiques et danses), il y aura une foire d’exposition des produits locaux avec 40 stands, la mise en place d’un Baby Land qui est une sorte de jardin d’enfants où les enfants seront initiés et formés aux rituels des us et coutumes. Dans ce cadre, il y aura des dons de matériels didactiques aux enfants qui seront coachés par des sages. Comme innovations, il y aura une semaine de consultations médicales gratuites avec remise de médicaments. Il y aura aussi l’animation des panels sur le développement local, les défis environnementaux (les effets du changement climatique).

Le budget de la 9e édition est de 31 572 000 F CFA. Les partenaires du festival sont le Groupe Renouveau, Orange Mali, le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière, du Tourisme, Prestige Consulting, la Société BioMali et services (Représentant Biomerieux).

Markatié Daou a précisé que l’hébergement et la restauration des festivaliers à Somasso sont gratuits et totalement pris en charge par l’Association pour le développement de Somasso (ADS).

Siaka DOUMBIA

