Les membres de l’association malienne d’amitié Mali-Maroc (AMAMA) et du Conseil fédéral des adeptes de la Tarîqa Tdjaniya au Mali (Confenat-Mali)
➢ SE REJOUISSENT DE LA VISITE DE SA SAINTETE LE PAPE DANS LE ROYAUME CHERIFIEN CE SAMEDI 30 AVRIL 2019 ;
➢ EXPRIMENT LEUR JOIE ET LEUR SATISFACTION TOTALE A L’OCCASION DE CETTE RENCONTRE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, AMIR AL MOUMININES AVEC LE PAPE ;
➢ RELEVENT QUE DE TELLES RENCONTRES D’UN SI HAUT NIVEAU ENTRE DES HOMMES DE DIEU, EST UN BEL EXEMPLE A SUIVRE PAR TOUS, CAR ELLES SONT PORTEUSES D’ESPOIR POUR L’ENTENTE, LA PAIX, LE BON VIVRE ENSEMBLE ENTRE LES PEUPLES DU MONDE ;
➢ CONFIRMENT QUE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX QUE LES DEUX AUGUSTES PERSONNALITES ENTRETIENDRONT, SORTIRONT DES ENSEIGNEMENTS POUR PLUS DE COMPREHENSION ENTRE TOUTES LES COMMUNAUTES DU MONDE, ET POUR LA PACIFICATION DES NOMBREUX CONFLITS DANS LE MONDE, Y COMPRIS DANS NOTRE PAYS, LE MALI, SOUMIS A RUDE EPREUVE DEPUIS 2012 ET TOUT PARTCULIEREMENT CES DEUX DERNIERES SEMAINES ;
➢ SUIVONS, EN TANT QUE MUSULMANS MALIENS, AVEC BEAUCOUP D’INTERÊT CETTE VISITE DU PAPE FRANCOIS CHEZ SON FRERE LE ROI MOHAMMED VI, CAR ELLE CONFIRME QUE LE CHOIX DU MAROC ET DU MALI POUR UN ISLAM DE PAIX, UN ISLAM TOLERENT VOIRE UN ISLAM DU JUSTE MILIEU EST BEL ET BIEN UN CHOIX ECLAIRE ;
➢ PRIENT POUR QUE LE SEIGNEUR COUVRE DE SA GRACE CETTE RENCONTRE DE DEUX SI GRANDS LEADERS SPIRITUELS, EN LES INSPIRANT TOUS LES DEUX AFIN QUE L’HUMANITE ENTIERE PUISSE EN TIRER PROFIT ;
➢ FELICITENT LES DEUX ILLUSTRES HOMMES DE FOI POUR LEUR BELLE INITIATIVE QUI FAIT CHAUD AU CŒUR DE TOUS LES CROYANTS.
FAIT A BAMAKO LE 29 MARS 2019
ONT SIGNE : HON. MOUSSA DIARRA, PRESIDENT DE L’AMAMA ET EL HADJ THIERNO HADY THIAM, PRESIDENT DU CONFENAT-MALI.