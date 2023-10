Identification des agents des fonctions publiques et des collectivités : L’opération se déroulera du 1ᵉʳ novembre au 31 décembre 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines de l’État et des Collectivités (SIGRH), le Comité Technique d’Exécution s’est réuni, le mardi 17 octobre 2023, au CICB, pour un atelier préparatoire de la phase d’identification des agents de l’État et des Collectivités. Cette opération s’étalera sur la période allant du 1ᵉʳ novembre au 31 décembre 2023 sur toute l’étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. C’était sous la direction de Abraham Bengaly, Secrétaire Général du ministère de la Refondation de l’État.

Le SIGRH a pour objectif de doter les Fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales d’un système de gestion des ressources humaines, plus moderne, efficace et fiable, intégrant les données biométriques du RAVEC. Étant une des fortes recommandations des Assises nationales de la Refondation, sa réalisation contribuera à concrétiser la reconfiguration du système d’information et de gestion des ressources humaines de l’État et des collectivités territoriales, conformément au Programme de Développement institutionnel deuxième génération (PDI-2). Ainsi, la mise en œuvre du projet de Système intégré de Gestion des Ressources humaines de l’État et des Collectivités territoriales comporte trois phases, à savoir la conception et le développement de l’application du système de gestion intégré des ressources humaines ; le recensement d’intégration des données biométriques des agents ; l’identification des agents.

En effet, en raison du retard enregistré dans la phase de recensement, le chronogramme initial qui devrait arriver à terme en juillet 2023 a été prolongé jusqu’en février 2024. Ce nouveau chronogramme prévoit le démarrage de la phase de l’opération d’identification des agents de l’État et des Collectivités territoriales le 1ᵉʳ novembre 2023. C’est dans ce contexte que s’est déroulé cet atelier, réunissant plus de trois cents informaticiens et gestionnaires des ressources humaines. Ces équipes d’identification seront formées et préparées en vue de leur déploiement sur le terrain, garantissant ainsi le succès de l’opération d’identification. Chaque DRH sectorielle a été responsabilisée pour désigner les membres de ses équipes, planifier ses missions sur le terrain et dégager sa stratégie de déroulement de l’opération d’identification des agents de son secteur. Le lancement officiel de l’opération d’identification des agents est prévu le 26 octobre 2023 à Ségou, sous la haute présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, avec la participation des membres du Gouvernement, des Gouverneurs de régions, des représentants des Institutions et des Autorités Administratives Indépendantes, des membres du Comité technique d’exécution, des autorités régionales de Ségou, des services techniques de la région, ainsi que plusieurs autres personnalités invitées. Cette opération d’identification des agents de l’État et des Collectivités territoriales s’étalera sur la période allant du 1ᵉʳ novembre au 31 décembre 2023 sur toute l’étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali.

Pour rappel, le lancement officiel de ce projet phare de la transition a été effectué le 24 mai 2022 à Koulouba par le Président de la Transition, Chef de l’État. Quant au lancement solennel de la phase de Recensement des Agents des fonctions publiques de l’État et des Collectivités territoriales, il a été effectué le 1ᵉʳ septembre 2022 au Centre de formation des Collectivités territoriales (CFCT) sous la présidence du Premier ministre par intérim, avec la participation de plusieurs membres du Gouvernement et d’autres personnalités de la République.

Ousmane B. Dramé

