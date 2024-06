Un Collectif de candidats à la présidence du Conseil régional des jeunes de Kayes a haussé le ton le dimanche 23 juin pour dénoncer les intrusions du ministère en charge de la Jeunesse pour imposer un candidat au niveau communal mais aussi régional.

Dans un communiqué rendu public tard dans la soirée du dimanche 23 juin 2024, le Collectif dénonce avec la dernière rigueur les travaux de la commission communale pour violation du statut et règlement du Conseil national de la jeunesse du Mali.

Les membres de ce regroupement reprochent au département de les affaiblir au niveau communal en prélude de l’élection régionale. “Nous étions 9 candidats au niveau communal, mais au dépouillement toutes les candidatures ont été rejetées sauf une. Et nous savons que c’est dans l’optique de nous affaiblir avant le niveau régional”, a déclaré un des responsables du Collectif. Pour lui, l’ingérence du ministre, de ses services déconcentrés et la partialité de la commission communale ne souffre d’aucune contestation. “Nous avons des témoignages de l’ingérence de certains membres de la Commission par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers son chargé de mission et le directeur régional de la jeunesse et des sports de Kayes qui ont demandé à des responsables d’associations de jeunesse de former le consensus autour d’un candidat chose que nous avons refusé”, a poursuivi un responsable du Collectif. “Le département dont relève les jeunes aurait déjà porté son choix sur un candidat et jouerait à travers un chargé de mission pour imposer son poulain. Plusieurs responsables d’associations auraient été contactés à cet effet. Une démarche qui suscite de nos jours indignation et colère en milieu jeune dans la Capitale des rails surtout non seulement auprès de la dizaine de candidats à ce scrutin. Nous avons tous clamé un Mali nouveau (Mali Kura) mais ces pratiques sont incompatibles avec ce slogan. Si le département se hasarde à imposer ce choix, qu’il sache qu’il ne pourra plus désormais compter sur le soutien de la majorité des associations de la jeunesse de Kayes”, a confié un membre du Collectif. Aussi, pour ce Collectif, le soi-disant candidat du département déjà membre de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) est frappé par les textes de cette Autorité pour se présenter à un poste électif notamment dans son article 36 qui stipule : “La fonction de membre du Collège de l’Aige est incompatible avec tout mandat électif, politique ou syndical, de même avec l’exercice de toute autre activité professionnelle”.

Partant de ces constats, des interrogations fusent si c’est réellement le premier responsable du département chargé des questions de jeunesse qui est derrière l’idée d’imposer un candidat aux jeunes de Kayes. “S’il est derrière cette candidature qu’il se retire afin de donner la chance aux différents candidats d’aller à chance égale, cette démarche va non seulement l’honorer mais aussi les plus hautes autorités de la Transition qui font de la bonne gouvernance leur leitmotiv”, a exhorté un candidat membre du Collectif.

En conséquence, le Collectif demande la reprise des travaux de la Commission communale conformément au statut et au règlement intérieur du CNJ-Mali. Kassoum Théra

