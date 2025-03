Les nouvelles taxes instaurées par le gouvernement dans le but d’alimenter le «Fonds de soutien patriotique», font l’objet d’une campagne de dénigrassions et d’intox à travers le pays, notamment dans la Région de Kayes.

Face à la persistance de cette campagne qui pourrait entraver l’application de ces nouvelles mesures, le gouverneur de la Région de Kayes, le Général de brigade Moussa Soumaré est monté au créneau le jeudi 20 mars 2025 pour sensibiliser les forces vives de Kayes afin d’obtenir leur adhésion pour l’application de ces nouvelles mesures.

On se souvient que le conseil des ministres du 5 Février 2025 a adopté deux projets d’ordonnance visant à augmenter les ressources budgétaires de l’État. Si la première ordonnance modifie le Code Général des Impôts et porte à 7% le taux sur l’accès au Réseau des Télécommunications ouvert au public, la seconde institue une contribution spéciale de solidarité et une taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services pour le financement des programmes de développement.

Selon le Général Soumaré, ce fonds de soutien patriotique vient renforcer le principe de souveraineté du Mali émis par le Général d’armée Assimi Goïta, Président de la Transition. Une souveraineté qui ne peut être obtenue sans payer le prix, sans pouvoir dire non à la soumission aux autres. Face aux défis du moment, notre peuple doit faire preuve de résilience, de solidarité et de patriotisme.

Pour ainsi trouver une solution malienne au problème malien, le gouvernement a pris cette initiative, un pas important vers la souveraineté financière, a soutenu le gouverneur de la région de Kayes. Le coordinateur des chefs de quartiers, Moussa Tangara, le président du Conseil régional des Organisations de la société civile), Mamadou Coulibaly et d’autres intervenant ont rassuré le gouvernement de leur soutien à ces nouvelles mesures.

Bandé Moussa SISSOKO / AMAP – Kayes

