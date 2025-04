Crise entre le Mali et l’Algérie : Gao : la flambée des prix des produits essentiels

La crise diplomatique entre le Mali et l’Algérie, aggravée par l’abattage d’un drone malien par l’armée algérienne, a des répercussions directes sur le quotidien des habitants de Gao, ainsi que sur l’ensemble des régions du nord du Mali. Cette situation met en lumière la dépendance économique critique de ces zones vis-à-vis des importations algériennes, notamment pour des produits essentiels tels que la farine, le lait et les hydrocarbures.

Depuis l’escalade des tensions entre les deux pays, les prix de ces denrées connaissent une hausse vertigineuse, plongeant la population dans une précarité économique inquiétante.

Gao, ville stratégique située à proximité de la frontière algérienne, s’approvisionne traditionnellement en produits essentiels grâce aux échanges transfrontaliers. Cependant, la détérioration des relations bilatérales a gravement perturbé ces chaînes d’approvisionnement. L’essence, par exemple, qui coûtait environ 800 F CFA le litre, atteint désormais près de 5000 F CFA dans certains quartiers, selon des témoignages locaux. Cette flambée des prix ne se limite pas au carburant : le riz, l’huile, le sucre et d’autres produits de première nécessité sont devenus inaccessibles pour une large partie de la population.

La hausse des prix à Gao a des conséquences dramatiques sur le quotidien des habitants. Déjà fragilisées par les séquelles économiques de la pandémie de Covid-19 et les sanctions de la Cédéao, les familles peinent à subvenir à leurs besoins élémentaires. Cette crise économique s’ajoute à des problèmes structurels tels que les pénuries d’eau et d’électricité, exacerbant davantage la précarité dans la région.

Les commerçants, confrontés à des difficultés d’approvisionnement, sont contraints de répercuter ces hausses sur les consommateurs. Cette situation érode un pouvoir d’achat déjà vulnérable, et de nombreuses familles luttent pour maintenir un niveau de vie décent. Les acteurs économiques locaux, tels que l’Union régionale des travailleurs de Gao (URT- Gao), ont exprimé leur indignation face à cette crise.

Dans un communiqué récent, l’URT-Gao a dénoncé l’absence de régulation des prix et le désordre dans la chaîne de distribution, exhortant les autorités à intervenir de toute urgence.

La crise entre le Mali et l’Algérie dépasse les simples enjeux diplomatiques et militaires. Elle met en lumière la vulnérabilité économique des régions frontalières comme Gao, fortement dépendantes des échanges transfrontaliers. Cette situation souligne la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et de développer des infrastructures locales pour réduire cette dépendance critique.

Pour apaiser cette crise, certains observateurs estiment qu’il est essentiel que les autorités maliennes et algériennes engagent un dialogue constructif pour rétablir les échanges commerciaux. Par ailleurs, une mobilisation conjointe des acteurs locaux et nationaux pourrait permettre la mise en place de solutions durables, telles que la régulation des prix et le soutien aux populations les plus touchées.

Le gouvernement malien pourrait également explorer des alternatives, telles que l’intensification des partenariats avec d’autres corridors d’importation, afin de garantir un approvisionnement stable en produits essentiels. Une meilleure gestion des stocks de sécurité et une régulation efficace des prix sont également des mesures indispensables pour éviter une escalade de la crise.

En attendant, les habitants de Gao continuent de subir les conséquences économiques et sociales de cette crise.

Dans un contexte de tensions persistantes, ils espèrent des jours meilleurs, des actions concrètes et une prise de responsabilité de la part des autorités compétentes. Cette crise met en lumière l’urgence d’une coopération régionale et d’une solidarité nationale pour répondre aux défis complexes auxquels le Mali est confronté.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :