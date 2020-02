La compagnie minière Hummingbird Resources a publié ce lundi un plan d’exploitation minière pour les cinq prochaines années à sa mine d’or Yanfolila au Mali. Elle veut produire sur cette période un total de 574 000 onces d’or, avec une moyenne de 120 000 oz sur les trois premières années.

Pour cette année, la compagnie s’attend à produire entre 110 000 et 125 000 onces d’or à un coût global de 850 à 895 $ l’once. Les prévisions pour la période de 5 ans, basées sur les réserves actuelles de la mine, devraient être revues à la hausse avec l’intégration dans le plan minier, des ressources récemment découvertes.

Hummingbird poursuivra également l’exploration de nouvelles cibles afin d’améliorer les volumes et d’étendre la durée de vie. “En plus des réserves utilisées dans ce plan, la mine dispose encore de ressources considérables (à ciel ouvert et souterraines), que nous chercherons à intégrer dans nos travaux d’exploration et de développement […]“, a déclaré Dan Betts, PDG de la compagnie.

Pour rappel, la société a produit 115 649 onces d’or en 2019 à Yanfolila et s’attend à rembourser l’ensemble de ses dettes d’ici 2021.

Agence Ecofin

