Depuis 2017, votre journal numérique panafricain préféré Confidentiel Afrique réalise un sondage sur la plateforme de ses 13 millions de lecteurs-visiteurs assidus. Au terme de celui ci, à la date du 30 décembre 2019, il ressort que c’est l’entrepreneur burkinabé, Président Directeur Général de la société EBOMAF, Mahamadou BONKOUNGOU qui a été désigné comme l’Homme Africain de l’Année 2019. Une vingtaine de personnalités africaines issues de différents domaines d’activités (mines, énergie, banques, assurances, BTP, Télécoms, Économies Durables, Diplomatie, Leadership, innovation) étaient en lice avant de se faire départager par l’ultime vote des lecteurs du site Confidentielafrique.Com.

Le patron d’EBOMAF, le Burkinabé BONKOUNGOU Mahamadou s’est adjugé la première place du classement d’illustres personnalités africaines 2019. Au terme d’un sondage segmenté, ouvert et transparent de nos millions de lecteurs. Derrière l’Africain de l’Année, BONKOUNGOU Mahamadou, arrivent par ordre de classement, l’homme d’affaires tanzanien, Mohamed Dewji, PDG d’une entreprise de téléphonie en Tanzanie, le milliardaire nigérian Aliko DANGOTE, l’entrepreneur ivoirien, Donsongui KONE, Président de Atlantic Financial Group, le burkinabé Idrissa NASSA, Président de la méga banque panafricaine Coris Bank, l’homme d’affaires malien, Cessé KOME, l’homme politique ivoirien, Guillaume SORO, le ministre mauritanien de l’Intérieur, Mohamed Salem Ould MERZOUG, ABBA ISSOUFOU, fils du Chef de l’État nigérien, le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou HOTT, l’entrepreneur béninois, patron de OCTOGONE, Saka RAZAK, la banquière sénégalaise, Amie SOW Directrice Régionale de UBA ( banquière de la Zone UEMOA 2019) et l’égérie Rwandaise, Béatrice GAKUBA.

Ce sont ces personnalités emblématiques issues du monde de la politique, de la diplomatie, de la finance, du secteur privé et de l’entrepreneuriat qui sont arrivées en tête au terme des décomptes des clics d’internautes établis dans des zones géographiques différentes du monde qui visitent régulièrement Confidentiel Afrique courant de l’année 2019. Les résultats au finish ont désigné le PDG d’EBOMAF BONKOUNGOU Mahamadou, l’Africain de l’Année 2019 qui a totalisé 5 millions des visiteurs de Confidentiel Afrique. L’homme d’affaires BONKOUNGOU est aussi à la tête de la compagnie d’assurances JACKSON et de la banque IBB (International Business Bank, ex-Banque de l’Habitat du Burkina Faso), deux secteurs stratégiques pour booster le développement du Burkina.

POURQUOI BONKOUNGOU Mahamadou ?

EBOMAF, l’exaltante réussite d’un entrepreneur africain

EBOMAF est une entreprise burkinabé, appartenant à l’homme d’affaires et entrepreneur burkinabé Mahamadou Bonkoungou. Au fil des années, l’entreprise est devenue dans le domaine du BTP, un parfait exemple de réussite africaine. Sans aucun complexe devant les firmes occidentales et asiatiques. Comme l’habileté du caterpillar, celui que l’on surnomme au Burkina Faso, le Roi du BTP, BONKOUNGOU Mahamadou poursuit son offensive et sa vision d’être au service de l’émergence en Afrique. Aussi bien au Burkina, qu’en Côte d’Ivoire et au Libéria, entre autres, EBOMAF force respect, admiration. La transpiration et la dextérité dans la conduite des chantiers titanesques routiers, aéroportuaires et connexes-que réalise son entreprise-constituent les leviers stratégiques clés de son engagement et de son leadership. Les marchés adjugés sont exécutés dans la transparence, ne souffrant d’aucune irrégularité, conformément aux cahiers de charges.

EBOMAF continue d’accomplir de belles et grandes réussites confortant sa position de champion dans la région ouest-africaine. La confiance des partenaires, la fidélité des collaborateurs et le dévouement des employés ont favorisé la conquête d’autres horizons. En plus de nouveaux marchés et contrats conclus ces dernières années, la brillante entrée surtout dans le BTP ivoirien avec l’attribution d’importants travaux de construction de routes modernes a été déterminante, dans l’ancrage du leadership et des efforts de participation d’EBOMAF à l’émergence des économies des pays de la sous-région.

