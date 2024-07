La frégate lance-missiles russe est arrivée au port d’Oran en compagnie du pétrolier moyen Akademik Pashin.

MOSCOU, 26 juillet (TASS). La frégate lance-missiles polyvalente Amiral Gorchkov a fait escale dans le port d’Oran en Algérie, a annoncé vendredi le service de presse de la Flotte russe du Nord.

“Aujourd’hui, un groupe naval de la Flotte du Nord dirigé par la frégate Amiral de la Flotte de l’Union soviétique Gorshkov accomplissant des missions de déploiement à longue distance a fait une escale d’affaires au port d’Oran de la République algérienne démocratique et populaire”, a indiqué le bureau de presse dans un communiqué.

La frégate lance-missiles russe est arrivée au port d’Oran en même temps que le pétrolier moyen Akademik Pashin. La visite des marins de la marine russe durera plusieurs jours, a indiqué le service de presse.

Durant cette période, les équipages de la frégate et du navire de soutien prévoient de prendre part à des manifestations protocolaires, de se reposer à terre après le transit transatlantique, de faire des visites touristiques, de visiter le musée national de Zabana, de jouer un match de football amical avec les marins de la marine algérienne et de se réapprovisionner en eau douce et en vivres, a-t-il précisé.

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 24 juillet que le groupe naval de la Flotte du Nord, dirigé par la frégate Amiral Gorshkov, avait traversé le détroit de Gibraltar et pénétré en mer Méditerranée. Selon le ministère, la frégate Amiral Gorshkov effectuera plusieurs missions militaro-diplomatiques en mer Méditerranée et pratiquera l’interopérabilité avec d’autres navires russes. Des escales commerciales dans les ports des pays méditerranéens sont également prévues, a-t-il précisé.

La frégate Amiral Gorshkov a entamé son déploiement longue distance le 17 mai. Les objectifs de ce déploiement longue distance sont de montrer le drapeau naval russe et d’assurer une présence navale dans des zones opérationnellement importantes de l’océan mondial. La frégate russe a déjà fait escale dans les ports de La Havane (Cuba) et de La Guaira (Venezuela).

L’amiral de la flotte de l’Union soviétique Gorshkov est la frégate polyvalente du projet 22350 conçue pour opérer dans des eaux lointaines, combattre efficacement les forces navales, aériennes et sous-marines ennemies et lancer des frappes sur des cibles terrestres, côtières et de surface à une distance de plus de 1 000 km.

Le navire de guerre a été construit au chantier naval Severnaya Verf (qui fait partie de la United Shipbuilding Corporation) et a rejoint la marine russe en juillet 2018. La frégate a été modernisée en 2021 pour transporter des armes hypersoniques Tsirkon.

Source: https://tass.com/

Commentaires via Facebook :