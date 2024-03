Diverses nations à travers le monde se livrent une rude bataille afin de se constituer des réserves importantes d’or . Le métal jaune est la valeur sûre par excellence sur le marché international des minéraux. C’est ainsi que les plus grandes puissances de la planète mobilisent de grands moyens pour exploiter comme il se doit les gisements aurifères.

De plus, ces pays ont recours à différentes stratégies pour investir dans des fils aux quatre pièces de la planète. Nos confrères de l’ Agence Ecofin ont récemment publié un classement des 10 plus grands producteurs d’or de la planète. Le top 5 est dominé par des superpuissances que sont : la Chine, la Russie, l’Australie, le Canada et les États-Unis . Depuis quelques années, l’Empire du Milieu investit des montants colossaux dans des projets d’exploitations partout dans le monde.

L’un de ses terrains de chasse favoris demeure l’Afrique. La Russie est aussi un mastodonte du marché mondial de l’or. Certaines des plus grandes entreprises minières du monde sont russes, elles opèrent dans plusieurs régions du globe. Les réserves aurifères de Moscou sont conséquentes et cela permet au pays de consolider son économie. L’Australie et le Canada s’inscrivent dans la même catégorie que la Russie.

En effet, l’Australie et le Canada entretiennent une longue tradition avec le métal jaune. Ces deux pays doivent leur vitalité économique à l’or. D’ailleurs, les entreprises aurifères russes, australiennes et canadiennes sont sans doute les plus actives du monde. On constate leur présence en masse sur le continent africain qui regorge d’importants gisements d’or. Dans la suite du classement, on note la présence de pays émergents tels que l’ Ouzbékistan ou encore le Pérou.

Une nation africaine a réussi l’exploit de se positionner dans ce top 10 des plus grands producteurs d’or du monde. Il s’agit du Ghana . Selon les chiffres diffusés par l’Agence Ecofin, au Ghana, la production aurifère des grandes sociétés minières a atteint un total de 3,08 millions d’onces en 2022 alors que celles des petites exploitations s’élevaient à 655 656 onces.

C’est ainsi que le Ghana a devancé l’ Afrique du Sud pour devenir le premier producteur d’or africain. Découvrez ci-dessous le classement complet des 10 plus grands producteurs d’or du monde. Les chiffres communiqués se réfèrent à la production de l’année 2022.

Chine (375 millions de tonnes) Russie (324,7 millions de tonnes) Australie (313,9 millions de tonnes) Canada (194,5 millions de tonnes) États-Unis (172,7 millions de tonnes) Pérou (125,7 millions de tonnes) Indonésie (125,9 millions de tonnes) Mexique (124 millions de tonnes) Ouzbékistan (110,8 millions de tonnes) Ghana (105,7 millions de tonnes)

