L’Institut africain de technologie et de management (ITMA) en collaboration avec le Conseil national des bureaux de placement payant et entreprises de travail temporaire du Mali (Conabem) a organisé le samedi 8 avril 2017 une conférence-débat sur le thème : “Les rôles clés du directeur des ressources humaines“. Elle rentre dans le cadre des activités pédagogiques de l’Institut qui vise à joindre la pratique à la théorie au bénéfice des étudiants.

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’ITMA, en collaboration avec le Conabem sous la houlette de Boubacar Kanté a organisé une conférence-débat ce samedi dans sa salle de conférence à Baco-Djicoroni sur la thématique : “Les rôles clés du directeur des ressources humaines”. Elle était animée par d’éminents professeurs et conseillers, spécialistes du domaine de Gestion des ressources humaines (GRH), notamment Nouhoum Diakité, Amadou Macina.

Les conférenciers ont tenu en haleine les étudiants pour leur expliquer les contours et les rôles clés du directeur de ressources humaines (DRH) dans une entreprise ou au sein de l’administration. Il a en charge, entre autres, le recrutement de ressources humaines de qualité autour du directeur général, de mettre l’accent sur le renforcement des capacités, la gestion des carrières et des revendications notamment des conflits individuels et collectives des travailleurs.

Au déclin de l’entreprise, diront les conférenciers, il doit procéder à un audit dans le but de déterminer les actions à suivre pour la relance de l’entreprise. A la fermeture probable, le DRH a aussi la lourde tâche de la reconversion et l’insertion du personnel sans oublier la liquidation des droits pour ne pas jeter à la pâture le personnel.

Les conférenciers Nouhoum Diakité, Amadou Macina et Boubacar Kanté ont rappelé l’émanation du poste de directeur de ressources humaines qui était ignoré dans l’organigramme de l’administration malienne jusqu’en 2009. La gestion de ressources humaines était encore là confiée au directeur des finances et du matériel (DFM) à travers une section.

Il a été question des contraintes et des risques en tant que DRH. Les conférenciers ont fait fi du cas du DRH d’Air France qui a frôlé la mort il n’y en pas si longtemps pour avoir pris la décision de mise en congé technique d’une partie du personnel. Ils ont invité les étudiants à plus d’engagement et d’ardeur pour arriver à bien exercer ce métier si passionnant qui nécessite l’amour du prochain.

Le Pr Stanislas D’Eyrames de Swiss-Umef, en séjour au Mali dans le cadre du partenariat ITMA/Swiss Umef, a ramassé les difficultés dont la fonction RH est aujourd’hui confrontée. Il s’agit, entre autres, de la délocalisation des entreprises notamment en Europe, la culture à savoir nos mœurs (qui ne sont pas pour la plupart les mêmes), la problématique de formation ainsi que la maîtrise du personnel. Sur ce dernier point de nos jours, dira-t-il, près de 15 % de travailleurs en Europe ne vont plus au bureau. Elle complique davantage la tâche du DRH. M. Stanislas dispense actuellement à l’ITMA les cours de management des ressources humaines.

Aux termes des débats, le coordonnateur d’ITMA, Oumar Touré, professeur d’économie, a salué les conférenciers pour la qualité des exposés et invité les apprenants à plus de rigueur et d’abnégation pour l’atteinte des objectifs. Il a rappelé l’idée mère de cette rencontre qui vise à lier la pratique à la théorie pour qu’au sortir les étudiants puissent surmonter vite les obstacles du métier.

La prochaine conférence-débat d’ITMA recevra le PDG du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) qui se penchera sur l’apport de son entreprise dans le développement économique du Mali.

O.D.