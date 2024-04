Célébrée chaque 20 avril depuis son institution par l’organisation des Nations Unies, la journée internationale de la langue chinoise a été célébrée concomitamment par l’institut Confucius de l’université des lettres de Kabala et par la classe Confucius du Lycée Askia Mohamed, le samedi dernier, sous le thème : « le Chinois est un pont pour les échanges entre les différentes civilisations ».

Outre la coopération économique marquée par la réalisation des infrastructures de développement, la coopération sino malienne est en train de prendre des proportions importantes dans le domaine éducatif. De plus en plus d’étudiants maliens apprennent la langue chinoise pour mieux connaître la civilisation chinoise depuis l’ouverture de l’Institut Confucius de la faculté des lettres, langues et des sciences sociale de Kabala. C’est ainsi que les responsables, les étudiants et élèves de l’Institut de Kabala et la Classe Confucius du lycée Askia ont célébré la journée commémorative de la langue chinoise instituée par le système des Nation Unies. Les festivités de cette journée étaient présidées par l’ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong qui a affirmé, à l’ouverture de la cérémonie, que l’apprentissage de la langue chinoise aide à comprendre la culture chinoise. En insistant en second lieu l’apprentissage de la langue chinoise aide à comprendre la voie du développement de la Chine.

Le diplomate chinois a défendu la richesse de la langue chinoise qui, selon lui, possède une histoire millénaire sans interruption. Pour Chen Zhihong, la modernisation au chinois est différente au modèle occidental qui, selon ses propres mots, se caractérise par la guerre, la colonisation et le pillage. « La chine tient à suivre une voie pacifique », a rappelé l’Ambassadeur de la Chine au Mali. Jadis pauvre et arriérée, poursuit-il, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale occupant le rang du premier pays en terme de commerce de marchandises, de réserve de devises et d’industrie manufacturière. « Nous avons accompli en quelques décennies seulement un processus d’industrialisation que les pays occidentaux avaient mis des centaines d’années pour réaliser. Nous avons mis en place les plus grands systèmes d’éducation obligatoire, de protection sociale et de santé au monde », se réjouit le diplomate chinois au Mali qui réitère aux étudiants maliens « l’apprentissage de la langue chinoise qui vous aide à mieux tirer des expériences du développement de la Chine, pour mieux vous servir au développement de votre propre pays ».

S’agissant de l’approfondissement de l’amitié sino-africaine et sino-malienne, il a rappelé qu’elle est caractérisee par une base historique solide remontant depuis les années 60 jusqu’ à ce jour. « La Chine a aidé le Mali dans la construction des usines de thé, de la sucrerie et du textile, du Pont d’amitié sur le Niger, du CICB, de la Centrale hydroélectrique de Gouina. Elle a envoyé successivement 29 équipes médicales au Mali et a offert l’opportunité d’étudier en Chine à plus de 2000 étudiants maliens », a-t-il conclu.

Le Mali commence à se classer comme l’une des premières nations de l’’apprentissage de la langue chinoise. Devenue attrayante pour les étudiants, son apprentissage a permis de remporter des trophées lors des compétitions internationales. Pour le proviseur intérimaire du Lycée Askia Mohamed, Boubacar Sanogo, ces résultats sont à honneur de l’Université forestière du sud –ouest de la Chine qui a offert un apprentissage de qualité exceptionnelle aux élèves et étudiants sous l’encadrement d’un personnel rompu à la tâche. Il a loué la contribution de la langue et la civilisation chinoise au patrimoine commun de l’humanité. La célébration de la journée de la langue chinoise a été marquée par la remise des diplômes à 10 nouveaux étudiants en fin de formation en licence, l’imitation de la danse du terroir chinois et Maliens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

