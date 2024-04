Le Campus de Kabala a abrité le 19 avril 2024 la 5e Journée Internationale de la langue chinoise à l’Institut Confucius. Le personnel de l’Université, les chefs de services, professeurs, responsables des facultés et instituts étaient mobilisés avec en première ligne le recteur Idrissa Soïba Traoré.

Dans son discours de circonstance, le recteur a loué l’apport précieux de Pékin au renforcement intellectuel et matériel du Mali avec l’engagement citoyen des acteurs. Selon le Pr. Traoré, cette journée est une occasion de partage et de promotion du multilinguisme qui cultive la culture et le développement.

Le recteur dans un rappel histoire a remercié la Chine pour les infrastructures sportives, l’Hôpital du Mali, le Pont de l’amitié sino-malien et le Campus de Kabala, une infrastructure sans pareille dans la sous-région. “Merci au gouvernement et au peuple chinois pour les différents concours apportés a nôtre pays. Merci à la Chine d’avoir investi aussi dans la formation des hommes au Mali”, a déclaré le Pr. Idrissa Soïba Traoré.

Dans une salle de l’Institut Confucius pleine à craquer, les étudiants et les communautés chinoises au Mali a aussi entendu Aboubacar Issa Sanogo, censeur et proviseur intérimaire du lycée Askia Mohamed qui prépare les années de la classe Confucius en septembre prochain.

A ce rendez-vous du multiculturalisme, M. Sanogo a exhorté à mieux comprendre la langue chinoise avec ces cinq mille ans d’histoire écrite sans discontinuité, car les caractères chinois sont les seuls qui soient transmis de la haute antiquité jusqu’à nos jours. Les autres écritures (cunéiformes, hiéroglyphes, latin, grec ancien) ont disparu.

La communauté chinoise et les diplomates chinois avec à leur tête S. E. M. Chen Zhihong, ambassadeur au Mali est revenu sur la base historique solide de la coopération sino- malienne depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui. On retiendra, entre autres, la construction des usines de thé, de la sucrerie et du textile, du Pont d’amitié sur le Niger, du CICB, de la Centrale hydroélectrique de Gouina. Sur le plan sanitaire, la Chine a envoyé successivement 29 équipes médicales au Mali et offert l’opportunité d’études à plus de 2000 étudiants.

Cette journée Internationale de la langue chinoise à Kabala a permis dans un cadre festif de célébrer des étudiants en fin de cycle qui ont reçu leur diplôme.

La langue chinoise au Mali n’a pas fini d’offrir aux deux pays d’autres opportunités dans un monde de défi où la richesse culturelle est une arme redoutable.

Idrissa Diakité

