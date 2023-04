Attaque à Bla : Pas de perte en vie humaine mais des dégâts matériels

Bla, ville carrefour entre Ségou et Mopti , son poste de contrôle des forces de sécurité situé sur la RN-06 (route de Ségou) a été l’objet d’une attaque perpétrée par des combattants armés radicaux sur des motos dans la nuit du mardi 11/04/2023 aux environs de 23H, nous rapporte nos sources sur place.

Selon ses dires, après un moment d’échanges intenses de coups de feu l’attaque aurait été repoussée. Les assaillants se seraient repliés vers Ségou. Le bilan serait de 02 blessés civils dont 01 cas grave et 01 cas léger. Il s’agirait d’un chauffeur de camion grièvement blessé aux deux jambes nommé Gaoussou Djire et un commerçant blessé légèrement du nom de Tiemogo Bakayogo. En plus des deux personnes blessées et des dégâts matériels importants ont été enregistrés dont un véhicule RAV 4 stationné devant la douane a été consumé.

Aussitôt informé, le renfort des forces composées de la police, de la gendarmerie et de la Garde nationale sur place ont sécurisé les lieux et ratisser les alentours.

Bokoum Abdoul Momini

