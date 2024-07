«Entre téléphoner et conduire, il faut choisir» ! Tel est le thème de la 20e édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière officiellement lancée lundi dernier, 22 juillet 2024, par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. C’était en présence d’autres membres du gouvernement. Programmée du 22 au 27 juillet 2024, cette semaine sera mise à profit pour sensibiliser et informer les usagers de la route sur les risques liés à l’utilisation du téléphone pendant la conduite. Il est clair qu’on ne peut pas faire les 2 ensemble, téléphoner et rester concentré sur le volant ou le guidon.

Malheureusement, téléphoner au volant est devenu le sport favori de beaucoup de nos concitoyens qui ne mettent pas seulement en danger leur vie, mais celle de tous les autres usagers, y compris les piétons. D’où la pertinence du choix du thème de cette campagne de prévention par l’information et la sensibilisation.

