Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit , a reçu, à Rabat, le lundi 15 avril 2024, son homologue ministre fédérale belge de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies Jan Louisa Verlinden, accompagnée de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor.

Cette visite a été une nouvelle fois l’occasion pour le Maroc et la Belgique de réaffirmer leur excellente coopération et de réexaminer les moyens de renforcer davantage la dynamique partenariale dans les domaines sécuritaires et migratoires. Les deux ministres ont eu une analyse convergente des enjeux multiformes régionaux et internationaux avant de convenir sur le de renforcement d’échange d’informations utiles pour mieux anticiper les menaces plurielles telles que les activités criminelles des groupes terroristes et des réseaux de trafics transfrontaliers. Toutefois, il a rappelé la stratégie du Royaume du Maroc qui concilie la lutte opérationnelle et l’échange de renseignements avec la démarche préventive, contre la radicalisation, ainsi et les aspects de réinsertion.

Le ministre de l’intérieur marocain a souligné l’approche holistique du Maroc en matière de gouvernance migratoire ce conformément aux Hautes Orientations Royales. Abdelouafi Latit de rappeler les efforts déployés par les autorités marocaines en matière de contrôle frontalier et de la lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière. Sur ce sujet, les deux ministres ont évoqué le rôle du Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP) mis en place par les deux pays qui permettra d’initier des avancées qualitatives et coordonnées autour d’une approche globale et équilibrée de la gestion migratoire. La question de la communauté marocaine établie en Belgique constituant entre les deux pays n’a pas été occultée.

Convergence de vue les domaines bilatéraux

S’agissant du Sahara marocain, la Belgique considère l’initiative d’autonomie, présentée en 2007, comme “une bonne base” pour une solution acceptée par les parties. Il faut noter que cette position a été prise lors de la 3ème réunion de la Haute Commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, coprésidée, à Rabat, par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, M. Alexander De Croo. Cette rencontre des deux parties souligne également le renforcement du commerce et des investissements, de coopérer en matière de climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, ainsi qu’en matière de gestion de l’eau, des infrastructures et du transport. Dans l’avenir, le Maroc et la Belgique réitèrent leur volonté partagée d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir. Cette volonté partagée d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, à la hauteur des attentes et empreinte de respect pour répondre aux défis actuels et futurs. Il s’agira surtout de consolider le dialogue politique régulier, la coopération parlementaire qui, selon les deux pays, joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales. S’y ajoute à la poursuite du rapprochement des entreprises belges et marocaines afin d’explorer les opportunités offertes de part et d’autre en matière d’investissement.

A cet égard, la Belgique a salué les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, pour une société et une économie marocaine plus dynamique. En présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a souligné l’importance du Nouveau Modèle de développement, de la Régionalisation avancée et des nombreuses réformes ambitieuses, telle que celle en cours du Code de la famille (Moudawana). Et concernant l’engagement pour la région, la Belgique salue aussi l’Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi comme “contribution novatrice à l’intégration de l’Atlantique africaine et au renforcement de la coopération avec les pays du Sahel”.

Dans la foulée, Le Maroc et la Belgique réaffirment leur ferme attachement à la souveraineté et à l’unité nationale de la Libye. Les deux Chefs de gouvernement ont rappelé le rôle central des Nations Unies dans la facilitation d’un processus politique inclusif mené par les Libyens qui se traduira par l’organisation des élections présidentielles et législatives en Libye. A cet égard, la partie belge salue les efforts du Maroc pour la résolution de la crise libyenne, notamment l’accueil, du 22 mai au 7 juin 2023, des réunions de la Commission mixte (6+6), chargée d’élaborer les lois électorales libyennes dans le cadre du processus de dialogue engagé sous l’égide des Nations Unies. Le Maroc et la Belgique partagent, par ailleurs, le même objectif stratégique, celui de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et du développement dans la région euro-africaine. S’agissant de la situation au Moyen-Orient, le Maroc et la Belgique, condamnent tous deux les attaques contre les civils, se déclarent fortement préoccupés par la situation à Gaza et appellent à un cessez le feu immédiat, global et durable à Gaza. Les deux pays demandent à se conformer à la résolution du Conseil de Sécurité 2728 du 25 mars 2024, tout en permettant l’accès par tous les points de passage aux aides humanitaires, sans entrave, et dans toute la bande de Gaza.

En fin, le Maroc et la Belgique ont, en outre, réaffirmé la centralité du partenariat historique et privilégié entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne et ont convenu d’agir pour préserver la stabilité et la continuité du partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE. Ils ont ainsi réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de ce partenariat à tous les niveaux, tout en continuant à travailler ensemble au sein des foras méditerranéens pour favoriser le développement durable, la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région, notamment à travers l’Union pour la Méditerranée.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :