Nigériennes, Nigériens

Mes chers compatriotes

Voici un que le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), sous ma conduite, a décidé de prendre en mains les destinées de notre pays, le Niger.

En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d’éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères.

Le pillage des ressources, les passe-droits et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient l’autre brevet du régime déchu malgré la facette démocratique affichée et vantée par l’ancienne puissance coloniale pour récompenser la vassalisation du régime.

Victime de cette situation notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP transformant le coup d’État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire.

Cette défiance vis à vis du régime déchu, combinée à la menace d’agression et aux sanctions iniques imposées par la CEDEAO a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les nigériennes et les nigériens.

Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans précédent expression des aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale.

C’est conscient de l’immense espoir suscité par les événements du 26 juillet 2023 et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s’est engagé, sous ma direction, – D’une part à la refondation à l’intérieur du pays et – D’autre part à la construction de l’Alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat.

Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de quatre axes stratégiques, à savoir :

– Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale ; – La promotion de la bonne gouvernance ; – Le développement des bases de production et

– L’accélération des réformes sociales.

L’adhésion forte de la population à l’élan imprimer le 26 juillet 2023 nous commande, ensemble, le devoir de réussir l’œuvre de refondation ainsi voulue avec un engagement patriotique sans failles.

C’est dans cette optique que j’ai engagé le gouvernement à mettre en œuvre les mesures et actions nécessaires pour l’aboutissement de la vision portée par le CNSP dans le cadre d’un Programme destiné à renforcer notre résilience et assurer le développement des bases de production en tirant les leçons de l’impact des sanctions illégales, iniques, inhumaines d’une CEDEAO aux ordres. Des lettres de mission ont à ce titre été remises aux membres du gouvernement qui en feront les bilans sectoriels.

Mes chers compatriotes

Au plan de la Défense et de la Sécurité du territoire, la montée en puissance de nos Forces sur le théâtre des opérations ne fait plus aucun doute. Qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma et dans le Bassin du Lac Tchad ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme nos FDS enregistrent des succès.

C’est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos Forces de Défense et de Sécurité pour le lourd sacrifice consenti au service de nos populations.

La Nation entière, à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre endroit et manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d’honneur.

Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos FDS en réaffirmant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à prolonger le renforcement des capacités de nos Forces armées.

L’État continue à s’investir dans l’acquisition des moyens conséquents requis, à la hauteur de la menace.

Nigériennes, Nigériens

La conquête de la souveraineté passe avant tout par l’exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.

A cette fin, j’ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l’objectif vise à assurer l’exploitation optimale des potentialités agropastorales en vue de l’atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants.

S’agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s’édifiera à travers la promotion du principe de Contenu Local dont l’objectif réside dans l’obligation faite aux industries minières et pétrolières d’utiliser prioritairement les Micro, Petites et Moyennes entreprises. locales et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet.

Dans l’Affirmation de notre souveraineté, le CNSP entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination, toutes les dispositions des législations minières et pétrolières. Toute société minière ou pétrolière, de quelque nationalité qu’elle soit, se verra purement et simplement retirée son permis d’exploration et/ou d’exploitation si elle viole les dispositions règlementaires et contractuelles.

C’est sur la base de ses avantages que les blocs pétroliers Bilma, les Rendus R5, R6, et R7 d’Agadem, les permis miniers d’uranium d’Imouraren et celui de Madaouela sont retombés dans le domaine public de l’État .

Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d’une raffinerie de pétrole et d’un complexe pétrochimique à Dosso ainsi que la création d’un Institut de Pétrole et de Gaz à Zinder.

L’École nigérienne, la formation professionnelle et l’esprit d’excellence et d’entreprise constituant les piliers majeurs de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté car l’essor national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité et de l’impunité.

Nigériennes, Nigériens

Au plan géopolitique il me plait de souligner que nous avons réussi, de concert avec le Burkina Faso et la République du Mali à porter solennellement sur les fonts baptismaux la Confédération des États du Sahel consacrée par le Premier Sommet des Chefs d’État de l’ L’Alliance des États du Sahel tient le 06 juillet 2024 à Niamey.

Le passage, au pas de charge, de l’Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchi dans l’intervalle de dix mois à peine, et ce malgré les embuches posées par ceux que notre indépendance dérange, illustre en lui -même notre farouche volonté de bâtir sur le socle sahélien un espace souverain de sécurité et de prospérité.

Le Traité mis en lumière par la Déclaration de Niamey crée une union d’États structurée autour de trois axes stratégiques à savoir la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie.

Je tiens devant vous à remercier, une fois de plus, mes frères les Présidents Ibrahim TRAORE et Hassimi GOITA pour l’œuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et tous les complots ourdis contre l’AES.

Je fais également le serment d’œuvrer à l’opérationnalisation de la Confédération des États du SAHEL pour laquelle j’ai déjà commis un Comité national.

Mes chers compatriotes

Soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l’ordre néocolonial et l’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix et ce, sans exclusivité.

A cet égard le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale.

La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle « d’esclaves de salon », selon la formule de mon frère le Président Ibrahim TRAORE, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté ; Aucun État, aucune organisation inter étatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique.

Et ceux qui fantasment sur la remise en scelle imminente des régimes déchus à leur vente vont déchanter. Ils devront se rendre à l’évidence avant qu’il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable.

Mes chers compatriotes

C’est dans le cadre résolu de cette marche que s’inscrit une série de mesures préalables et d’actions prises par le CNSP pour asseoir davantage notre souveraineté nationale, à savoir, sans être exhaustif :

– La dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger et la France ; – Le renvoi de l’Ambassadeur de France comme persona non grata ;

– La suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français ; – Le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel ;

– L’abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants ;

– Le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO ;

– La dénonciation de l’Accord militaire entre le Niger et le Bénin ;

– La dénonciation de la Convention fiscale entre le Niger et la France

– La dénonciation de l’accord relatif au statut du personnel militaire des États Unis.

Nigériens, Nigériennes

D’autres mesures comme la création de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale (CoLDEFF) visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l’État et nos populations dans leurs droits.

L’œuvre de reconstruction ne peut se faire qu’avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des erreurs passées pour parvenir à l’administration des remèdes conséquents et adaptés et à la prévention de la délinquance économique.

C’est dans cette optique que j’ai mis en place, depuis plus de deux mois, un comité technique chargé de faire la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d’organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d’organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national.

ZANCEN KASA NE, LAABU SANNI NON

VIVE LE NIGER

VIVE LA CONFÉDÉRATION DES ÉTATS DU SAHEL

