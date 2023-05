Moscou a affirmé avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant une tentative d’assassiner le président Vladimir Poutine. Kiev a nié toute implication et Washington a mis en doute les accusations russes. Certaines personnalités russes en appellent à une escalade du conflit.

“La punition sera dure et inévitable”. Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie aux États-Unis, a évoqué l’attaque présumée de drones au Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi. “La Russie répondra à cette attaque terroriste insolente et présomptueuse. Comment les Américains réagiraient-ils si un drone frappait la Maison Blanche, le Capitole ou le Pentagone ? La réponse est évidente pour tout politicien comme pour un citoyen moyen.”

Alors que le Kremlin se réserve “le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera approprié”, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, appelle à “détruire” les autorités ukrainiennes sans discussion possible. “Il ne peut y avoir de négociations avec le régime Zelensky. Nous allons demander l’utilisation d’armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev”, a affirmé ce dernier sur Télégram. Enfin, un durcissement du conflit est également réclamé par Dmitri Medvedev. L’ancien chef d’État russe estime même qu’il n’y a pas “d’autre choix que l’élimination physique de Zelensky et sa clique”.