Plus de neuf Maliens sur dix ont confiance en la Russie pour aider leur pays face à l’insécurité et au terrorisme, indiquent les résultats d’une enquête d’opinion (sondage) menée par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung, organisme associé au SPD (le parti social-démocrate allemand), basé à Bonn et dont les missions ont trait à la démocratisation, au développement économique et au renforcement des structures de la société civile dans plusieurs pays du monde.

Le sondage montre également que les Maliens sont satisfaits dans les mêmes proportions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir à la suite d’un coup d’État en août 2020, souligne le site d’actualité « Africanews ».

Bamako qui a rompu ses accords militaires avec Paris, s’est tournée militairement et politiquement vers Moscou à partir de 2021.

L’armée malienne a reçu plusieurs livraisons d’équipements militaires russes ainsi que le renfort des instructeurs de l’armée russe.

Selon cette enquête, 69% des personnes interrogées sont très confiantes et 22% plutôt confiantes dans l’aide russe relative à la lutte contre l’insécurité.

Le Mali-Mètre de la fondation, publié chaque année, se présente comme un instrument d’analyse qui a pour but de recueillir les opinions des Maliens et de les porter à la connaissance des décideurs politiques.

La collecte des données s’est déroulée du 11 au 23 février sur un échantillon de 2 295 personnes réparties entre la capitale Bamako et dix autres grandes villes.

Le représentant résident de la fondation allemande au Mali, Christian Klatt, a déclaré que « Les Maliens placent beaucoup d’attentes envers les autorités de transition et la Russie, mais cela peut changer très rapidement », rapporte « Africanews ».

Christian Klatt estime que « L’enquête s’est déroulée dans un contexte où l’espace donné à la critique est très restreint par les autorités », indique la même source.

