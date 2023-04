Macron veut que l’UE arrête de suivre les USA, les réactions ne se font pas attendre

Les propos d’Emmanuel Macron sur la dépendance de l’Europe face à Washington ont provoqué une polémique sur la prise de position de certains pays africains vis-à-vis du conflit ukrainien décriée par les Occidentaux.

Après sa visite en Chine, le Président français a déclaré le 9 avril que l’Union européenne (UE) ne devrait pas “être suiviste” vis-à-vis des États-Unis sur le sujet de Taïwan. Cette déclaration a créé un tollé sur la toile.

“Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan? Non. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain”, a déclaré Emmanuel Macron.

Un internaute s’indigne que M.Macron n’accepte pas que les Africains prennent position dans le conflit ukrainien tout en demandant à l’UE de rester neutre à propos de Taïwan.

“Quand les Africains disent que la guerre d’Ukraine n’est pas leur guerre, Macron se fâche et leur fait la leçon! Et là, il dit la même chose sur Taiwan! Étonnant, non?”, réagit-il.

Quand les africains disent que la guerre d’Ukraine n’est pas leur guerre, #Macron se fâche et leur fait la leçon! Et là, il dit la même chose sur #Taiwan ! Étonnant, non? #Chine #chinataiwan @LCI @BFMTV @CNEWS https://t.co/fR3CQjO1wH

— ekoule henri (@EkouleH) April 11, 2023

Le malade mental et les paroles en l’air

François Asselineau, président du parti Union populaire républicaine et ex-candidat à la présidence française, signale aussi un manque de cohérence entre les actes posés par le chef de l’Élysée et ce qu’il déclare, utilisant l’expression du “malade mental du ‘en même temps’”.

🤪 LE MALADE MENTAL

DU «EN MÊME TEMPS»

Dans son avion de retour de Pékin, Macron a sidéré les journalistes en déclarant refuser «d’entrer dans une logique de bloc à bloc» et en proclamant que l’Europe ne doit pas «être suiviste» vis-à-vis des🇺🇸 ou de la🇨🇳.https://t.co/kSKVTdEVlY

— François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 11, 2023

“Macron a ainsi critiqué au vitriol… ce que Leyen et lui-même venaient tout juste de montrer au monde entier”, ajoute-t-il dans un autre message.

Selon Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes, Emmanuel Macron, sachant que l’UE ne peut être en aucun cas indépendante, parle dans le vide.

