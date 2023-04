Riposte au VIH Sida, la tuberculose, le paludisme et le renforcement du système de santé : Les acteurs de santé et de la société civile déterminés !

Un seul objectif, il s’agit d’éradiquer le VIH Sida, la tuberculose, le paludisme et renforcer le système santé au Mali pour le bien de la population.

Les acteurs de la santé et de la société civile ont organisé un dialogue le jeudi dans un hôtel de la place pour la riposte contre le VIH Sida, la tuberculose, le paludisme pour le renforcement du système de santé. Quasiment tous les représentants contre ces maladies et une majorité écrasante de la société civile ont pris part cet échange.

Pour Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré, la tenue de ce dialogue est une activité-clé à laquelle l’Etat et le fonds mondial attachent une importance capitale. ‘’ Pour que les actions en matière de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose ainsi que celles en faveur du renforcement du système de santé impliquent tous les acteurs et profitent à tous. Il est nécessaire d’une part, d’évaluer périodiquement les politiques publiques mises en œuvre et d’autre part, d’organiser les cadres d’échanges inclusifs dans le but d’assurer un consensus autour des principales orientations et des stratégies à dégager pour l’avenir’’, a-t-elle souhaité. Toujours pour la cheffe de la santé au Mali, cette session offre donc l’opportunité d’engager des réflexions pertinentes permettant d’approfondir l’analyse de certains questionnements afin de mieux percevoir les enjeux et défis qu’ils devront relever ensemble pour le bénéfice des populations particulièrement les plus vulnérables.

Tous les acteurs de santé et de la société civile ont signalé l’importance de ce dialogue pour l’amélioration du système de santé au Mali et de riposter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.

A la fin de ce dialogue, des recommandations pertinentes et consensuelles ont été dégagées et permettront d’aller à des décisions réalistes et objectives en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :