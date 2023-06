Lamine Seydou Traoré n’est plus ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau. Son décret de nomination dans le gouvernement Choguel K Maïga a été abrogé le vendredi 2 juin, selon un communiqué lu à la télévision nationale. Sa démission intervient dans un contexte marqué par des coupures intempestives de l’électricité dans tout le pays. Ce qui a entrainé des mécontentements partout à travers le Mali. C’est le ministre de l’Economie et des Finances, Alhousseyni Sanou, qui va assurer l’interim en attendant la nomination d’un nouveau ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

