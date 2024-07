Le ministre de l’Agriculture, M. Lassine Dembélé, a été démis de ses fonctions selon un décret du président de transition malien lu à la télévision nationale (ORTM) dans la soirée du 16 juillet 2024. Il a été remplacé dans l’équipe du Dr Choguel Kokalla Maïga par Daniel Siméon Kelema qui est l’un des grands experts du secteur.

Ancien Secrétaire général du même département (à la retraite depuis le 31 décembre 2023), Daniel Siméon Kelema était conseiller spécial chargé du secteur agricole du chef de l’État depuis février dernier. Pour l’instant, les circonstances du limogeage de Lassine Dembélé ne sont pas encore officiellement connues. Mais, certains proches parlent de démission (et non de limogeage) à cause de «quelques incompréhensions dans la façon de gérer son département qu’il avait soulignées, mais sans suite». Ils le décrivent «un cadre sérieux, honnête et compétent» qui n’a donc rien à avoir avec tout ce qu’on lui reproche sur les réseaux sociaux depuis son départ.

N’empêche que pour de nombreux observateurs, ce départ aurait aussi un lien avec la nomination le même jour en conseil de ministre de Mamadou Moustapha Diarra (professeur d’Enseignement supérieur) à la tête de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT). Selon des observateurs, son prédécesseur Nango Dembélé, a sans doute fait les frais du retard pris dans le paiement des cotonculteurs ainsi que la gestion des intrants des campagnes agricoles. Une situation qui risque d’impacter négativement la nouvelle campagne agricole dans le pays.

Il nous est en effet apparu ces derniers mois que les nuages s’étaient abondamment accumulés sur la tête de Nango avec notamment des groupes de paysans exigeant son éviction avec insistance. Sans compter que le coton malien se vend mal. En effet, selon plusieurs sources, il y a encore plus de 100 000 tonnes de coton fibre invendues de la campagne passée. Ce qui explique certainement pourquoi des producteurs et beaucoup d’opérateurs privés ne sont pas payés. «La boîte est presque paralysée aujourd’hui», commente une source interne.

Pour de nombreux observateurs, le remaniement ministériel et le changement à la direction de la CMDT découlent de la volonté du Colonel Assimi Goïta de revitaliser le secteur agricole afin de booster la croissance économique du pays. Ces décisions démontrent sa détermination à répondre aux défis et à améliorer la performance de ce secteur clé pour l’économie du pays.

Par rapport au casting, ils sont nombreux ceux qui pensent que le chef de l’Etat a eu la «main heureuse» car ils décrivent Daniel Siméon Kelema et Mamadou Moustapha Diarra comme des «hommes valeureux, compétents, intègres, dignes et très honnêtes» ! Des qualités et des valeurs dont ce pays a plus que jamais besoin aujourd’hui pour consolider sa souveraineté retrouvée !

Hamady Tamba

