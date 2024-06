Le Salon de l’action gouvernementale est une association créée par récépissé n°0590/ G-DB du 24 août 2020. Il a pour but de créer un cadre propice pour le contrôle citoyen de l’action publique afin de contribuer au renforcement des acquis démocratiques et favoriser une meilleure participation citoyenne.

Il s’apprête à organiser la 3e édition du Salon de l’action gouvernementale “Maligov” du 5 au 7 juillet 2024, au Parc des expositions de Bamako. Le thème choisi porte sur “Le travail gouvernemental au cœur de la refondation et de la vision du colonel Assimi Goïta”. C’est dans ce cadre que “Maligov” a saisi le Premier ministre Choguel Maïga pour le parrainage dudit salon, pour prouver à l’opinion nationale et internationale le travail du gouvernement et les actions menées par la Transition en faveur de la refondation de l’Etat.

La réaction du patron de la Primature fut immédiate et radicale. Par lettre n°00759/ PM-CAB du 15 mai 2024, le Premier ministre Choguel Maïga invite tous les membres du gouvernement à ne participer ni au Salon de l’action gouvernementale (Maligov), ni au Salon de l’information et de la communication de l’action publique et gouvernementale (Sagoam) et à interdire aux cadres des structures relevant de leurs départements respectifs. Raison invoquée :

– d’une part, dans le domaine dans lequel les initiateurs de ces deux salons s’investissent, de par leur intitulé même relève plutôt des attributions du gouvernement et non d’une association ou d’une structure privée ;

– d’autre part l’abréviation “Maligov” pourrait être assimilée à un nom de domaine Internet comme s’il s’agissait de celui du gouvernement malien. Certes, les argumentations développées dans la lettre du Premier ministre sont pertinentes. Mais pourquoi il a parrainé la 2e édition tenue du 25 au 27 avril 2023 au Centre international de conférences de Bamako ? Jusqu’à ce que l’association “Maligov” soutient que ce parrainage du PM Choguel Maïga a contribué à faire de l’événement un succès remarquable, offrant une plate-forme essentielle pour mettre en lumière les actions et les initiatives du gouvernement malien dans divers secteurs clés.

Tout cela paraît paradoxal et incompréhensible. Alors question : en référence au mémorandum publié la semaine dernière par le M5-RFP, Choguel continue-t-il d’être toujours dans la logique de dénoncer ou ne pas soutenir les actions en faveur du président de la Transition ou du régime militaire ?

En termes clairs, l’association “Maligov” est désormais fixée sur son sort par rapport au parrainage de son événement par le gouvernement dirigé par Choguel Kokalla Maïga.

El Hadj A.B. HAIDARA

