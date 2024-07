Au dernier conseil des ministres, le nombre de ministères du Mali a été revu à la hausse pour une trentaine de départements. De quoi ramener sur la table la question de réduction du train de vie de l’Etat.

Le temps donne finalement raison à l’universitaire Étienne Fakaba, qui fut parmi les plus en vue sur la question. Cette problématique qui perdure depuis une décennie avait vu le Dialogue national inclusif trancher la question en retenant un maximum de 25 départements. Une limite qui a donné du soulagement à plus d’un et saluée de tous avant la liste de la rectification en juin 2021, avec un certain Choguel Maiga fraîchement débarqué à la primature. La récompense de compagnons de lutte du M5 par des ministères délégués était sans doute par-là sur fond de polémique. Le chef du Gouvernement faisait face, en effet, à une grogne où les 25 ministres pleins étaient là mais les 3 départements délégués les portaient à 28 qui passaient mal dans l’opinion. Trois années plus tard, c’est le même Kokalla qui fera adopter une ” liste finale” du gouvernement portant à 30 le total des départements. Par cette hausse, l’équipe gouvernementale semble avoir pris de contre-pied le « un rationnement budgétaire par les dépenses» de fonctionnement, en dépit des coupes effectuées sur les consommations de carburant, l’achat de nouveaux véhicules et les missions à l’étranger. Par ailleurs, l’exécutif avait bien été alerté de la polémique autour indemnités du CNT – quoique validées par la Cour constitutionnelle – depuis la création de l’organe législatif. Sauf que le fond de la polémique portait sur la réduction du train de vie de l’Etat.

Doit-on en déduire, en définitive, que les décideurs n’ont pas retenu les leçons alors que la suppression de certains départements peu utiles est bel et bien paisible ? En tout cas, la hausse du nombre de ministères demeure une brèche ouverte aux nominations par affinités, là où la méritocratie n’est pas toujours de mise.

On en saura plus quand le secrétaire général de Koulouba sera face à la nation pour donner la prochaine liste des ministres alors que le Dr Choguel Maiga semble immuable.

I Keita

Commentaires via Facebook :