Un nouveau gouvernement vient d’être mis en place, avec à sa tête, Abdoulaye Maïga, ci-devant ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités locales. Mais, le fait marquant est la nomination de Mamou Daffé au ministère de la Culture.

Mamou Daffé est en terrain connu dans le domaine de la culture. Ingénieur culturel, fondateur de Festival sur le Niger, en une décennie, cet hôtelier a réussi à lancer une manifestation culturelle locale, à en faire un événement national, panafricain, et finalement une date et une destination connues et courues par toute la planète culturelle.

A n’en pas douter, il a le profil de l’emploi. De par son parcours, il a les outils et clefs en main pour réussir. En effet, il connaît les politiques culturelles, leurs atouts et faiblesses, il connaît les acteurs, les potentialités et les outils.

En outre, Mamou dispose d’un carnet qui lui permet de faire en sorte que tous les slogans qui sont tenus sur notre secteur depuis des décennies soient des réalités. Son autre avantage est qu’il n’aura pas besoin d’un round d’observation. Il connaît la maison dans ses moindres méandres.

De Festival sur le Niger est né une Fondation, un institut universitaire, des Fonds dont certains couvrent finalement le secteur culturel au niveau Afrique et Diaspora, avec uniquement des contributions africaine… Puis, Ségou, ville créative.

A ce jour, il a su créer une vraie industrie culturelle, en parvenant à donner vie à des centaines de secteurs et branches de la culture.

Bon vent à lui !

Alexis Kalambry

