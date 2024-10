Évacué en Turquie pour des soins médicaux : Le PM Choguel pourrait ne plus retourner à la Primature

Pourtant présent aux côtés de ses employeurs pour la célébration des 64 ans de l’accession du Mali à l’indépendance, le PM de la rectification, de sources concordantes, s’est retrouvé en Turquie depuis le début de la semaine derrière. Non pas pour une visite de travail mais pour raison de santé dont on ignore la teneur et la nature. De quoi souffre-t-il qui nécessité un traitement à l’étranger ? Tout porte à croire que ce devrait assez sérieux pour que le PM préfère l’extérieur, lui qui se délectait de l’amélioration du plateau médicale local sous la Transition et de sa remise sur pied par les médecins nationaux lors du dernier repos forcé que lui avait imposé un accident vasculaire cérébral (AVC)

Après avoir plusieurs fois déjoué les pronostics sur son départ, le chef du Gouvernement pourrait cette fois perdre définitivement son fauteuil. Pour cause, il n’est un secret pour personne qu’il entretient déjà des relations tendues avec une bonne partie de ses employeurs et son incapacité pourrait cette fois peser dans la balance dans le sens d’une sortie.

Pour les observateurs avertis, en effet, ses employeurs, qui ne recourent que rarement à ses services, pourraient être tentés de s’en débarrasser définitivement sur fond de présomptions d’inaptitudes.

En tout cas, il se murmure déjà que le ministre d’Etat s’apprête à retourner à la Primature pour une autre fonction intérimaire, un poste qu’il avait dignement occupé lors du repos forcé du président contesté du M5-RFP. Pour ce qui concerne son remplaçant définitif, des noms comme celui de l’actuel ministre de l’Economie et Finances, Alfouseini Sanou, commencent déjà à circuler.

Amidou Keita

