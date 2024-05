Divergence au sein du Pouvoir transitionnel : Le PM risque son poste !

Les carottes sont-elles vraiment cuites pour Choguel Kokalla Maïga à la Primature? Si l’on ne peut l’affirmer avec certitude, en tout cas, une quantité d’évènements nous incite à le croire.

Depuis la reprise de fonction par le PM Choguel, après sa longue maladie, il est notablement apparu une doublure de PM dans notre pays. Ainsi, les grandes décisions du Gouvernement sont désormais annoncées par un communiqué officiel lu par l’ancien Premier ministre par Intérim (nommé à l’époque par un Décret du président de la Transition, une première au Mali) et actuel ministre d’Etat, Chargé de l’Administration Territoire, Porte-Parole du Gouvernement. Apparemment, le PM Choguel serait réduit à jouer un rôle honorifique. Ce sont les faits. Or, les journalistes aiment souvent affirmer que les faits sont têtus. Cette assertion a tout son sens.

C’est une vérité criarde que rien ne va plus entre Choguel et les militaires du CNSP. Le NAVIRE qui les transporte a certainement échoué sur les berges escarpées du fleuve Djoliba. Ses prestigieux passagers doivent incessamment le quitter afin de le réparer et le remettre sur les eaux. Mais évidemment, le NAVIRE n’aura plus comme passagers les mêmes qu’il contenait. Il y aura donc de nouveaux rentrants en plus de quelques anciens passagers. En somme, des personnalités importantes du Gouvernement seront débarquées.

C’est probablement le cas du PM Choguel. Celui-ci est apparemment la personnalité qui doit quitter le NAVIRE en premier. Si cette information circulait depuis longtemps dans les salons feutrés, elle semble se préciser à travers le mémorandum publié, le vendredi dernier, par la famille politique de l’actuel PM. Un mémorandum qui affiche visiblement le divorce de leur champion avec les responsables du coup d’Etat du 18 août 2020. Quels sont les effets de ce mémorandum ?

Rédigé par le Comité Stratégique du M5-RFP tendance Choguel, ce mémorandum est signé par Bouba K. Traoré. Cet homme très proche du PM actuel serait désormais en détention. Il serait certainement inculpé pour « atteinte au crédit de l’Etat ». Toute chose qui en dit long. Si l’on n’est pas encore dans les secrets des Dieux pour en savoir les réelles motivations de la rédaction de ce mémorandum, une chose est palpable sa publication au moment de l’anniversaire des trois ans de la rectification de la Transition, donc trois de fonction de leur champion à la Primature, n’est pas innocente. Le PM en serait logiquement le véritable responsable. Il ne veut apparemment démissionné par lui-même. Ce texte politique ne serait -il pas publié pour tendre un piège aux vrais détenteurs du Pouvoir transitionnel afin qu’ils le démettent de ses fonctions ?

Une chose est certaine, il y a bel et bien un rififi au sein du Pouvoir transitionnel. Et le PM Choguel, protagoniste de premier plan, risque beaucoup son poste. Ses nombreux détracteurs, très pressés de le revoir comme un simple citoyen, jurent que ses jours sont comptés à la Primature. Le temps va donc nous le confirmer ou infirmer.

Falaye Keïta

