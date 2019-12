Vendredi 20 décembre, dans l’après-midi à l’hôtel de l’amitié, l’Agence de communication globale ‘’Miroir Média’’ a primé 20 entreprises nationales qui se sont distinguées dans leurs domaines d’activités au cours de l’année 2019. L’évènement présidé par le secrétaire général de l’ASSO PLUS au Mali, M. Fodé Moussa Traoré, a enregistré la présence du commissaire divisionnaire MamoutouTogola, représentant du DG de la Police, non moins Chef du Bureau d’Eude de la Coopération Internationale (BECI) à la direction générale et des représentants de toutes les entreprises nominées.

A l’instar de celle de l’année dernière, cette troisième édition s’est tenue dans une atmosphère de convivialité et surtout de sérénité, donnant du coup plus d’espoir quant à la pérennisation de cette initiative qui s’inscrit désormais dans l’agenda des grandes rencontres de performance des entreprises et sociétés de la place. « Promouvoir l’excellence dans le secteur privé pour le développement économique au Mali », tel est l’objectif de cette initiative qui entend donner une meilleure visibilité aux entreprises qui œuvrent pour le développement économique et social de notre pays.

Pour cette 3e édition, 20 entreprises ont reçu des trophées et attestations en 4 catégories.

La première catégorie a concerné les entreprises lauréates de l’année dernière qui ont excellé dans l’innovation sous le nom de ‘’Triangle de l’innovation’’.

Quant à la deuxième catégorie, elle concernait celles qui ont fait des progrès dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises ‘’RSE’’.

La troisième catégorique a porté sur les entreprises qui ont le plus respecté l’environnement pour mériter ‘’ le trophée vert’’.

Pour la directrice déléguée de ‘’Miroir Média’’, Mariam Moussa Hari Maïga, cette 3e édition a concerné 20 entreprises contrairement à la deuxième qui portait sur 15. Elle a clairement expliqué que son agence entend donner une meilleure visibilité aux entreprises œuvrant pour le développement économique et social du pays. Car, a-t-elle ajouté, « Notre objectif est de mettre en exergue la qualité du service et les prestations de ces structures ».

A cette occasion, le représentant du DG de la police, compolTogola, au nom du directeur général de la police, s’est dit« honoré » de cette distinction suite à des actions « modestes » menées depuis des années pour soulager les concitoyens. Dans une déclaration courte, M. Togola a salué ses proches collaborateurs, les plus hautes autorités du pays à commencer par ses supérieurs comme le ministre de la sécurité et de la protection civile, général de division Salif Traoré, le Directeur Général de la police, l’inspecteur général Moussa Ag Infahi et tous les autres corps.

A noter que le trophée de remerciement a été dédié au parrain de cette 3e édition, Fodé Moussa Traoré.

Le trophée de la police a été remis au commissaire divisionnaire MamoutouTogola, chef BECI à la direction générale de la police.

Gaoussou Kanté

