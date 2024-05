Pour la promotion la cohésion, la Direction Générale de la Police Nationale a abrité, le mercredi 29 mai 2024, l’hebdomadaire réunion de commandement militaire, placée sous la présidence du Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA, en présence des différents Chefs État-major et les Directeurs de service.

Cette rencontre, qui se tient tous les mercredis à l’Etat-major Général des Armées pour faire le point de la situation sécuritaire, partager des informations et recevoir des instructions, a été accueillie par le Directeur Général de la Police Nationale, Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane TRAORÉ et son personnel, à travers une mobilisation et organisation à hauteur de souhait. La délocalisation de ladite réunion de commandement dans d’autres structures des armées et services, permet de rapprocher davantage la hiérarchie à des hommes et de promouvoir la cohésion au sein des Forces Armées maliennes.

La dernière rencontre, tenue hier, à la Direction Générale de la Police Nationale, était une belle occasion pour le Commissaire Général de Brigade Soulaïmane TRAORÉ d’exprimer toute sa fierté et celle de tout son personnel d’accueillir la hiérarchie militaire dans leurs locaux. Et dira qu’ensemble et unis nous sommes plus forts pour traquer et anéantir les ennemis de la paix et de l’ordre public qui tentent de plomber les efforts de développement économique de notre pays.

Prenant la parole, le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar DIARRA se dit très honoré d’être reçu par la Police Nationale, occasion pour lui de réellement découvrir la Police Nationale dans toutes ses composantes. Une présentation de l’organigramme de la Direction Générale de la Police Nationale, les missions de la Police Nationale, une visite guidée et un rafraîchissement ont fin à la rencontre.



Com’DGPN

