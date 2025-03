Direction générale de la Police : Qui sont les nouveaux managers ?

La Direction générale de la Police nationale a, depuis peu, à sa tête, le Contrôleur général Youssouf Koné, secondé par le Contrôleur général, Seydou Diarra. Qui sont donc le nouveau Directeur général de la Police et son adjoint ?

Contrôleur général de police Youssouf Koné : un cadre exemplaire sur tous les plans

L’actuel Directeur Général, Contrôleur Général Youssouf Koné, est réputé au sein de la Police Nationale pour son parcours exemplaire et son engagement en faveur de la sécurité nationale et transfrontalière.

Passionné du métier de policier, dès son jeune âge, le natif de Niono, marié et père de quelques enfants, fréquente l’École fondamentale de Niono, puis le Lycée régional de Ségou, avant d’obtenir un Baccalauréat en série Sciences humaines. Poursuivant ses études à l’École Nationale d’Administration (ENA) de Bamako où il décroche en 1993 le diplôme de Maîtrise en Administration Publique.

Il réalise son rêve en intégrant la Police Nationale et se prévaut aujourd’hui d’une trentaine d’années d’expériences professionnelles. Ses compétences et son expertise lui permettent de gravir tous les échelons d’un parcours marqué aussi et surtout par plusieurs formations professionnelles couronnées de diplômes: 1993 : Diplôme du Cycle Sous-Officiers de Police à l’École Nationale de Police, 2003 : Diplôme du Cycle Inspecteur de Police à l’École Nationale de Police, 2006 : Diplôme du Cycle Commissaire de Police à l’École Nationale de Police.

Au sein de la Police Nationale, le nouveau Directeur Général a occupé plusieurs postes de responsabilité. 2023-2024 : Directeur Général Adjoint de la Police Nationale ; 2021-2023 : Directeur de la Police des Frontières ; 2020-2021 : Directeur Adjoint de la Police des Frontières ; 2019-2020 : Directeur Adjoint de la Police Judiciaire ; 2016-2019 : Chef de la Division Documents de Voyage à la Direction de la Police des Frontières ; 2014-2016 : Commissaire du 2e Arrondissement de Kayes N’Di ; 2012-2014 : Commissaire du Commissariat Spécial de la Police du Chemin de Fer de Kayes ; 2008-2012 : Commissaire Adjoint au 9e Arrondissement de Bamako ; 2007-2008 : Commissaire Adjoint au 15e Arrondissement de Bamako ; 2004-2005 : Inspecteur et Superviseur à la Compagnie de Circulation Routière de Bamako ; 1999-2004 : Officier de Cabinet à la Direction Générale de la Police Nationale ; 1994-1999 : Élément de la 1ère Compagnie de Maintien d’Ordre du Groupement Mobile de Sécurité (GMS MO) de Bamako.

Le long de sa carrière professionnelle, le Contrôleur Général de Police Youssouf Koné a suivi plusieurs formations et participé à maints ateliers internationaux sur la coopération sécuritaire, la lutte contre la criminalité transnationale, la gestion des frontières et la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi les formations les plus marquantes : Sécurité et lutte contre le terrorisme (Chine, 2018) ; Lutte contre la traite et le trafic de migrants (Égypte, 2018) ; Gestion humanitaire des frontières (Turquie, 2021) ; Sécurité nucléaire et détection NRBC (Maroc, 2016) ; Lutte contre le trafic de drogue et criminalité transnationale (Niger, 2014). Il a également représenté le Mali dans plusieurs rencontres internationales sur la coopération policière, notamment avec l’Union Africaine, le G5 Sahel et AFRIPOL. Grâce à son dévouement au service de la sécurité nationale, ce cadre supérieur de la Police, médaillé de l’Étoile d’Argent du Mérite National et Chevalier de l’Ordre National, parle couramment le Français, le Bambara et l’Anglais.

Le Contrôleur Général Youssouf Koné est une figure-clé de la Police Nationale Malienne. Son expertise sur les questions de sécurité, de gestion des frontières et de coopération internationale fait de lui un acteur majeur de la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre au Mali et au-delà.

Source : Com’DGPN

Contrôleur général Seydou Diarra : un cadre réputé très brillant !

Le Directeur général adjoint de la Police nationale, Contrôleur général Seydou Diarra est un brillant cadre qui a été plusieurs fois Major de promotion au cours de sa formation professionnelle. Celui qui cumule 32 ans de service au compte de la patrie était précédemment Directeur régional de la Police du District de Bamako.

Titulaire d’un Master en Sécurité intérieure de l’Université Jean Moulin Lyon III en France, après une Maîtrise en Droit public obtenue à la Faculté des sciences juridiques et économiques de l’Université du Mali, Seydou Diarra intègre en 1993 la Police nationale en qualité de sous-officier.

Il sort Major de la promotion d’officier de police 2003-2004 et de la promotion 2006-2007 des Commissaires de police de l’Ecole nationale de police du Mali. Fraîchement diplômé de l’Ecole d’état-major des Forces de sécurité du Mali, Seydou Diarra est aussi diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la police française et de l’Ecole supérieure de la police algérienne.

Petit à petit, il gravit les échelons. Sergent-chef, Inspecteur de police, Commissaire de police, Commissaire principal, Commissaire divisionnaire, il est actuellement Contrôleur général de police. L’ancien agent du Groupement mobile de sécurité, instructeur permanent, officier chargé de discipline et responsable de la Cellule de gestion des missions de paix humanitaire. Chef du Secrétariat général du Directeur général de la Police nationale, a été aussi Directeur adjoint et Directeur des études puis Directeur de l’école nationale de Police. Il a quitté l’Ecole nationale de police pour prendre les commandes de la Direction de la Formation à la Direction générale de la Police nationale.

Depuis décembre 2021, il dirigeait la Direction régionale du District de Bamako où il a entrepris une série d’innovations en droite ligne des instructions des plus hautes autorités. Des patrouilles pédestres et de grande envergure étaient régulièrement organisées sans oublier des opérations de descente dans certains endroits publics. Il s’est relevé être un responsable à l’écoute des préoccupations des populations. Il a assumé avec responsabilité la coordination de toutes les questions de sécurité publique et de police judiciaire dans la capitale. Le Contrôleur général de Police Seydou Diarra avait sous sa responsabilité l’ensemble des commissariats de sécurité publique du district de Bamako. Pour emploi, il disposait des Unités spécialisées comme GMS-MO, BSI, BAC et UMSI.

Le Contrôleur général Diarra a séjourné au sein de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Conseiller de la Police nationale haïtienne dans la gestion des déplacés, Coordinateur FPU de la Mission des Nations unies, il a servi à la section des opérations puis celle de la formation avant de terminer Chef de l’Unité des frontières de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Ce séjour lui a permis de cumuler une somme d’expériences dans le management des questions de sécurité.

Au Mali et ailleurs, il a participé à plusieurs séances de renforcement de capacités dans des domaines variés.

Spécialiste en sécurité intérieure, le nouveau Directeur général adjoint de la Police nationale est un excellent formateur des formateurs avec de solides connaissances en police judiciaire et en droit public. Méthodique et autonome, le Contrôleur général de police Diarra est doté d’un fécond esprit d’analyse et de synthèse. Selon les témoignages, sa rigueur professionnelle n’a d’égale que son intégrité morale.

Sur le registre des distinctions honorifiques, la deuxième personnalité de la Police malienne est récipiendaire de la Médaille d’honneur de la Police nationale, de la Médaille du Mérite Militaire et de la Médaille pour la Mission de Paix des Nations Unies en Haïti. Médaillé de l’Etoile d’Argent du Mérite National avec Effigie Lion Débout, le Contrôleur général Seydou Diarra est passé au Grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali.

