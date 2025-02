Police Nationale : Le Contrôleur général Koné aux commandes

Le Contrôleur général Youssouf Koné a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Direction générale de la Police nationale. Cette prise de service marque le début d’un nouveau chapitre pour l’institution, sous la direction d’un cadre expérimenté.

En effet, Contrôleur général Youssouf Koné a officiellement pris ses fonctions le lundi 10 février 2025 en tant que nouveau directeur général de la Police nationale. La cérémonie de passation de pouvoir s’est déroulée à l’École nationale de police de N’Tomikorobougou, en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine, et sous la supervision de l’inspecteur en chef des services de sécurité et de la protection civile, le Commissaire général de brigade de police Moussa Boubacar Mariko.

Le nouveau patron de la police malienne avait été nommé lors du Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025. Il remplace à ce poste le Commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré (nommé gouverneur à Ségou).

Le Contrôleur général Koné a exprimé sa gratitude à l’adresse des autorités de la Transition pour la confiance accordée en lui. Il a également réitéré son engagement à poursuivre les réformes structurelles initiées par son prédécesseur, avec pour objectif de renforcer la Police nationale afin qu’elle devienne une institution solide, crédible et professionnelle, au service du peuple malien et de ses institutions.

Conscient des défis à relever pour faire face aux menaces actuelles qui pèsent sur le pays, Le nouveau DG de la police nationale a affirmé son intention de mener cette mission avec engagement, dévouement et professionnalisme. Il a souligné sa détermination à œuvrer pour la sécurité et la stabilité du pays, en mettant l’accent sur l’efficacité et la modernisation de l’institution policière.

Avec plus de trente ans d’expérience au sein de la Police Nationale, le nouveau patron de la police a accumulé des formations qualifiées au Mali et dans plusieurs pays et il a fait ses preuves en exerçant au niveau de différents postes qu’il a occupés.

À la tête de la Police Nationale, Youssouf Koné s’engage à renforcer l’institution pour en faire un pilier de la sécurité et de la stabilité du Mali.

M Sanogo

