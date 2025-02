Direction générale de la Police nationale : Le contrôleur général Youssouf Koné prend service

Le nouveau directeur général entend faire de la Police nationale une institution forte, crédible et professionnelle au service du peuple et de ses institutions

Le nouveau directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général Youssouf Koné, a officiellement pris fonction hier. La cérémonie de passation a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine et sous la supervision de l’inspecteur en chef des services de sécurité et de la protection civile, le Commissaire général de brigade de police Moussa Boubacar Mariko. C’était sur le terrain de l’École nationale de police à N’Tomikorobougou.

L’évènement a également enregistré la participation de nombreux responsables militaires et paramilitaires dont le chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra ainsi que les autorités administratives et politiques de Bamako. Après la revue des troupes par les officiels, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a adressé ses chaleureuses félicitations et ses remerciements aux deux directeurs généraux pour les promotions obtenues.

Avant d’exprimer ses vœux ardents de réussite dans leurs futures missions respectives. «L’un s’en va vers d’autres horizons, porté par les vents du devoir à la Nation et investi de la confiance des autorités du pays, l’autre tout en restant dans le corps, gravit l’ultime marche et se hisse au sommet de la hiérarchie de la Police nationale», s’est-il réjoui.

Au nom du Président de la Transition, le ministre Daoud Aly Mohammedine a salué les qualités exceptionnelles de meneur d’hommes, de professionnel abouti et d’altruiste qui ont permis au directeur général sortant d’atteindre les résultats remarquables que «nous célébrons à travers cette cérémonie», dont il peut être fier aujourd’hui. Parmi lesquels, le long mais exaltant chemin qui a abouti à l’adoption de la loi n°2022-037 du 27 octobre 2022 portant militarisation de la Police nationale et de la Protection civile, la signature le 31 janvier par le Chef de l’État du décret 2025-0049, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction générale de la Police nationale, ainsi que les textes subséquents.

S’y ajoutent les grandes recommandations issues de la première rencontre des directeurs généraux de police des États membres de la Confédération des États du Sahel (AES), tenue il y a quelques jours à Bamako. Dans son discours d’adieu, le directeur général sortant, le Commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré, a félicité son successeur pour la confiance méritée que les autorités de la Transition lui ont accordée pour diriger la Police nationale, à une période charnière de la vie de notre Nation. Avant de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions pour lesquelles, ses qualités humaines et professionnelles ainsi que son expérience seront un atout essentiel.

Après avoir rendu un hommage appuyé à son prédécesseur appelé à d’autres fonctions stratégiques de l’État, le nouveau directeur général de la Police nationale a remercié les autorités de la Transition pour la confiance placée en sa modeste personne. Le Contrôleur général Youssouf Koné a promis de poursuivre les réformes structurelles entamées par son devancier, en vue de faire de la Police nationale une institution forte, crédible et professionnelle au service du peuple malien et de ses institutions.

Il s’est dit conscient des défis à relever pour venir à bout des menaces actuelles qui sévissent dans notre pays. Un chantier que le nouveau patron de la Police nationale entend aborder avec engagement, dévouement et professionnalisme.

Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie.

Aboubacar TRAORE

